Salt Bae cerró uno de sus restaurantes en Nueva York que vendía comida bañada en oro: los exorbitantes precios de su menú

El chef Nusret Gökçe, conocido a nivel mundial como Salt Bae, cerró uno de sus restaurantes en Nueva York. Hace menos de una década, el cocinero turco aprovechó su fama para abrir varios locales gastronómicos en esa ciudad del noreste de Estados Unidos. Sin embargo, tras críticas negativas y problemas tanto con sus empleados y como con sus comensales, ya cerró varios de ellos. Solo le queda uno en la Gran Manzana: una sucursal de Nusr-Et Steakhouse, en Midtown.

Salt Bae comenzó a hacerse viral en redes sociales, en 2017, por su particular manera de salar las carnes que servía en su lujoso restaurante en Dubai. Varias figuras del mundo del espectáculo, políticos y deportistas internacionales pasaron por su negocio para ser atendidos por él en persona. En ese contexto, decidió expandir su empresa y desembarcó en Nueva York.

Salt Bae es furor no solo por sus restaurantes sino por su extravagancia

Así fue que en 2018 inauguró Nusr-Et Steakhouse en la zona de Midtown de Manhattan, cerca de la Sexta Avenida. Luego, en 2022, abrió una sucursal en el Meatpacking District de Manhattan, en 412 W. 15th Street, cerca de la Novena Avenida. No obstante, no tuvo demasiado éxito: a dos años de su apertura, ese local dejó de operar este 21 de mayo. Según le contaron portavoces de la compañía al medio Eater Nueva York, el cierre estaba pactado como parte de una estrategia de la compañía en los mercados internacionales. “Probamos algunos mercados. Algunos funcionaron, mientras que otros no”, explicó.

Los precios del restaurante de Salt Bae que cerró en Nueva York: “Experiencia de oro”

En el menú web del restaurante, que aún sigue activo a pesar de su cierre, se pueden ver los precios de los diferentes platos que ofrecía. Entre las entradas, se destacan: carpaccio de ternera por US$32, burrata por US$28, ensalada césar por US$21 y plato de mariscos por US$115. En cuanto a las carnes a la parrilla, el fuerte del chef, están: tiras de Wagyu por US$75, costillas de cordero por US$179 y filete mignon por US$72, entre otras.

Además, se ofrece una “experiencia de oro”, que consiste en diferentes carnes cubiertas por láminas de oro de 24 quilates. Una pieza de tomahawk recubierto de oro de 24 quilates costaba US$950, mientras que un filete Wagyu New York bañado en oro tenía un precio de US$650. También se ofrecía una hamburguesa dorada por US$180 e incluso un capuchino con láminas de oro por US$75.

Actualmente, Salt Bae aún cuenta con un local en Nueva York: el Nusr-Et Steakhouse de Midtown. El cocinero ya había cerrado en 2023 otro de sus restaurantes en la Gran Manzana. Se trató de la hamburguesería Salt Bae Burger, que fue calificada como “la peor de Nueva York” por Gothamist.

Salt Bae aún cuenta con un restaurante en Nueva York User - Google Maps

Desde que llegó a Nueva York, Salt Bae no fue bien recibido por la crítica gastronómica

Cuando Nusr-Et Steakhouse abrió sus puertas en Midtown, en 2018, los críticos gastronómicos del New York Times no lo recibieron de la mejor manera. Por aquel entonces, aseguraban que el público solamente se acercaba para poder recrear los memes virales en redes sociales y que el precio no se correspondía con el nivel de la comida. “A mitad de la cena, mi regazo estaba salpicado de cristales blancos de sal caídos de la mano derecha del propio cocinero”, describió el crítico.

En el caso de Salt Bae Burger, la crítica de Gothamist fue rotunda: “Es el peor restaurante en Nueva York ahora mismo”. El especialista que escribió el artículo describió la comida como “terrible” y aseguró: “Tuve la desafortunada oportunidad, hace unas semanas, de comer varias porciones tristes de comida de hospital, y todo lo que tenía en Salt Bae era peor, y se entregó con mucho menos amor”.

El chef turco cierra otro local en Nueva York luego de las críticas recibidas, aunque desde la empresa dijeron que es una estrategia global Instagram / nusr_et

Salt Bae enfrentó problemas legales en Nueva York

Desde que arribó a Nueva York, Salt Bae tuvo que enfrentar algunas demandas de sus trabajadores. La primera de ellas fue en enero de 2019, cuando sus empleados presentaron una demanda colectiva alegando que él se quedaba con las propinas que les pertenecían. Según le dijo el excamarero Mustafa Fteja al NY Post, el cocinero juntaba el dinero que daban los clientes en concepto de gratificación y no lo repartía.

Dos años más tarde, en 2021, los trabajadores de Salt Bae iniciaron una demanda por el pago de horas extras en todos los restaurantes en Nueva York y Miami. Fueron cinco los parrilleros de la compañía que dijeron que habían sido reclutados para mudarse desde Turquía a trabajar en las ubicaciones de la compañía en Estados Unidos y que nunca habían recibido el dinero correspondiente del tiempo trabajado por fuera de la jornada laboral. El caso fue desestimado finalmente.

