Conmoción por la muerte de la directora de un exclusivo colegio de Inglaterra junto a toda su familia

Hace menos de seis meses, la vida de una familia de Inglaterra cambió por completo cuando Emma Pattison, madre y esposa, fue nombrada directora de una de las escuelas más prestigiosas de ese país. Lo que parecía una buena noticia, se transformó luego en una historia llena de complicaciones, con tres muertes y una cronología de intrigas que todavía están por definirse.

Los cuerpos sin vida de los esposos Emma y George Pattison, así como el de Letti, la hija de ambos, fueron encontrados en las primeras horas del domingo pasado en una residencia dentro del campus del Epsom College. El hecho conmociona a la sociedad británica y mantiene abierta una exhaustiva investigación por parte de la policía.

Aunque al principio las autoridades creían que se trataba de un “incidente aislado”, las últimas noticias consignadas por la BBC y otros medios locales revelaron más detalles. El sábado por la noche, la maestra Emma Pattison habría llamado a su hermana para expresarle preocupación por las conductas de su marido George. Este dato hizo que todas las pistas apuntaran hacia él como el presunto responsable del asesinato de su esposa e hija.

Los cuerpos sin vida de Emma, George y la pequeña Lettie fueron encontrados en su casa del condado de Surrey John Wildgoose / Epsom College

Al escuchar la llamada, la familiar cercana acudió a la residencia familiar en el condado de Surrey. Sin embargo, allí se encontró con la escalofriante escena. La hermana de Pattison reportó el hecho a las autoridades, que desde entonces mantienen aseguradas las instalaciones del colegio para recabar datos.

Tras esta filtración en los medios, la policía de Surrey emitió un comunicado, el martes, para aclarar que el proceso se mantiene abierto. “Se está llevando a cabo una investigación para establecer la cronología completa y las circunstancias del incidente. En este momento, los agentes están seguros de que no hay terceros implicados y que no existe una amenaza o riesgo mayor para la comunidad”, se lee en la comunicación, replicada por The Guardian.

“El colegio está trabajando con la policía en esto, una investigación en curso”, explicaron en un comunicado los directivos del Epsom College. También anunciaron que el instituto permanecería cerrado hasta nuevo aviso. “Esta noticia es desgarradora; necesitamos tiempo y espacio para reunirnos y procesar esta pérdida”.

“Parecían tenerlo todo”: la versión de los vecinos

Emma Pattison fue nombrada directora del Epsom College en septiembre de 2022 y se convirtió en la primera mujer en dirigir la prestigiosa institución. Este cargo obligó a la familia a dejar su casa en la localidad de Caterham para vivir en la residencia de la institución, ubicada en los terrenos aledaños al colegio.

Emma Pattison fue la primera mujer en dirigir el prestigioso Epsom College John Wildgoose / Epsom College

Al parecer, esta nueva rutina generó diferencias entre la pareja. El sitio DailyMail recabó opiniones de los anteriores vecinos, quienes aseguraron haber visto a George Pattison en la antigua residencia hasta antes de Navidad. “Estaba solo, Emma y Lettie no estaban con él”, afirmó uno de ellos.

Apenas hace tres semanas les entregaron las llaves de la nueva propiedad. Sin embargo, desde que entró en funciones, la profesora Pattison ya no había vuelto a su antigua casa. El testigo comentó al diario británico que no observó ningún movimiento extraño. “Nunca oí ninguna discusión ni nada parecido cuando vivían aquí. Parecían tenerlo todo, una bonita casa, buenos trabajos y mucho dinero”.

The Guardian reportó que hay un registro de armas a nombre de George Pattison. “En el lugar de los hechos se encontró un arma de fuego, que ha sido recuperada por los agentes. Sin embargo, las causas de la muerte no se confirmarán hasta que se realicen las autopsias a finales de esta semana”, cerró el último mensaje de la policía local al respecto.

