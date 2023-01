El increíble momento en que una familia encuentra a su hijo, desaparecido en el mar

escuchar

Si los milagros existen, este tiene que ser uno. Una familia de Key West, Florida, aficionada a la pesca y al buceo, estuvo inmersa en la angustia durante horas. Dylan Gartenmayer, de 22 años, se perdió en la inmensidad del mar, tras quedar atrapado en la corriente del Golfo. No obstante, vivió para contar su experiencia en primera persona. “Sabía que había grandes peces comiendo cebos y que había tiburones que estarían tras de ellos”, contó el afortunado buzo a un medio local.

El jueves pasado, Gartenmayer quedó a la deriva durante más de dos horas y logró mantenerse con vida hasta su propia familia lo rescató. La historia se hizo viral cuando Priscilla Gartenmayer, prima del joven, publicó en sus redes sociales un video del instante en que lo encontraron en medio del océano, atado a unas boyas.

En declaraciones para NBC6 South Florida, el sobreviviente, quien buceaba con frecuencia desde la infancia, recordó que mientras flotaba en el océano se preparó para lo peor. “Estaba listo para pelear toda la noche, pero me alegro de no haber tenido que hacerlo”, expresó.

El increíble momento en que una familia de Key West avista a Dylan en el oceáno

El floridense aseguró que aquel jueves se había dispuesto a bucear mientras sus amigos lo vigilaban. En un momento, como ocurre con la naturaleza que es tan imprevisible, las condiciones del agua cambiaron. Entonces, tomaron la decisión de volver a tierra, aunque él hizo una última inmersión que pudo ser fatal.

Por su parte, Tabitha Gartenmayer, madre del joven, también ofreció su versión al medio citado. Por generaciones, Key West ha sido hogar de la familia. Incluso salía a pescar cuando estaba embarazada de Dylan.

El instante en el que Dylan Gartenmayer y su madre se reencuentran tras estar varado en el oceáno

De acuerdo con su relato, Gartenmayer estaba en su casa cuando el teléfono sonó. Del otro lado se encontraba su exesposo: “Tab, algo anda mal con Dylan. No lo han visto desde hace una hora”, recordó la mujer, quien luego agregó: “A partir de ese momento, la angustia se apoderó de mí y no podía respirar. No podía hablar”.

Un milagro en el océano

Para Dylan todo era confuso en el agua. Contuvo la respiración durante dos minutos después de que la corriente lo arrastró. Mientras dirigía su mirada hacia abajo, sintió que se había desmayado por la falta de oxígeno. También, le dijo a NBC6 que intentó sostenerse de lo que encontró a la deriva. “Podía ver a la Guardia Costera a lo lejos al oeste de mí. Alcancé a divisar sus luces azules y el helicóptero en marcha”, siguió.

Tras el rescate, Dylan Gartenmayer y su madre se fundieron en un abrazo

Los Gartenmayer no se quedaron a esperar. Usaron su experiencia e instinto para encontrarlo. El video de vigilancia de un vecino los capturó cuando aceleraban por el canal en busca del joven. Mientras la Guardia Costera intentaba por aire y por mar, ellos fueron a las últimas coordenadas. Sin quitar los ojos del agua, hicieron su máximo intento: “Joel mira a la derecha y ve las boyas”, añadió Tabitha. Al parecer, estaban atadas en una balsa improvisada. Alzaron la vista y encontraron su verdadero objetivo.

Fue la prima de Dylan, Priscilla Gartenmayer, quien grabó los videos virales en TikTok. Habían crecido juntos amando el océano. “Sabemos lo afortunados que somos de tenerlo aquí”, dijo la joven a NBC6.

