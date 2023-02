Cómo es el barrio de Miami en una isla artificial donde está la casa de Susana Giménez que sufrió un leve incendio

escuchar

Si bien La Mary, la chacra en Uruguay, es la propiedad más conocida de Susana Giménez, tiene otras en la Argentina y Estados Unidos. En el último caso, cuando viaja a Miami, se queda en su casa en Venetian Island, un exclusivo barrio que tiene puentes levadizos, yates y palmeras paradisíacas. Justamente esta fue la propiedad que sufrió un pequeño incendio provocado por un corto circuito en la noche del domingo. En la zona, residen muchos famosos de Hollywood e importantes deportistas.

Se trata de una cadena de islas artificiales al norte de Palm Island, Hibiscus Island y Star Island en Biscayne Bay, que forman parte de las ciudades de Miami y Miami Beach. Las seis islas, conectadas por Venetian Causeway, son la Biscayne, San Marco, Di Lido, San Marino, Rivo Alto y Belle.

Venetian Island, uno de los barrios más exclusivos de Miami Beach

La historia de Venetian Islands se remonta a 1913, con la inauguración del que entonces era el puente de madera más largo del mundo. El puente Collins conectaba el centro de Miami con la recién establecida Miami Beach, que antes requería el servicio de ferry para acceder. El plan original para las islas venecianas pretendía ser un proyecto mucho más grande de lo que es hoy, con cuatro islas y dos caminos adicionales que se conectarían con la calzada central.

No obstante, el huracán de Miami de 1926 y el final del auge inmobiliario de Florida de la década de 1920 detuvieron el importante proyecto de construcción, aunque la calzada de madera original fue reemplazada y posteriormente se la llamó Venetian Causeway.

Una vista aérea de los islotes que componen Venetian Islands

En la isla, las casas frente al mar son un verdadero lujo, y ofrecen espectaculares vistas de la Bahía de Biscayne y del horizonte de Miami. Un plan usual para los residentes en la ciudad es conducir por la Venetian Causeway, así como andar en bicicleta, caminar o simplemente disfrutar de sus atardeceres.

Para muchos, se trata de un paraíso tropical, atractivo para los más adinerados por el estilo de vida elegante, pero al mismo tiempo descontracturado y playero del que se puede disfrutar regularmente. Al igual que Susana, los propietarios de viviendas en este barrio tienen los mayores atractivos de Miami a escasa distancia.

Muchas de las viviendas en Venetian Islands son propiedades de celebridades y de reconocidos deportistas

De esa manera, tienen una vista de los cruceros de Dodge Island y acceso en minutos a Ocean Drive, que está colmado de bares y discotecas de moda. Asimismo, para aquellos que prefieren la tranquilidad dentro de las islas, el campo de golf de Alton Road es un verdadero lujo, rodeado de naturaleza.

Entre las celebridades que han vivido en Venetian Islands, están JC Penney, el famoso pionero minorista, la modelo Daniela Urzi, la cantante Paulina Rubio y el conocido piloto de carreras, Eddie Irvine.

Cómo ocurrió el incendio en la casa de Miami de Susana

Susana Giménez estaba de vacaciones en su residencia de Miami cuando vivió una situación de tensión, por un cortocircuito derivado de una intensa lluvia que provocó un incipiente incendio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Susana se encargó de comunicar qué fue lo que pasó en la mansión que tiene en el estado de Florida y agradeció los mensajes de preocupación de sus seguidores. “Gracias a todos los que se preocuparon por saber cómo estamos”, dijo, y continuó: “Tuvimos en casa un corto circuito eléctrico provocado por la lluvia y un enchufe del jardín”.

Una vista parcial de la casa de Susana Giménez en Venetian Islands, en Miami (Crédito: Instagram/@gimenezsuok)

En ese sentido, manifestó que tanto ella como sus amigas pudieron dar aviso a las autoridades. “Por suerte nosotras estábamos despiertas y empezamos a sentir humo, llamamos a los Bomberos y llegaron inmediatamente”, agregó la conductora.

En ese sentido, aclaró que “todo fue rápidamente solucionado”, y que pese a no saber cómo trascendió la información, agradeció que no pasó a mayores: “Gracias a Dios no fue más que un susto”, concluyó la publicación.

LA NACION