Conmutan en EE.UU. la pena de muerte a un hombre de 75 años

La gobernadora republicana del estado estadounidense de Alabama, Kay Ivey, conmutó el martes la pena de muerte de Charles Burton, de 75 años, por una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que sería "injusto" proceder a la ejecución, prevista el jueves.

En 1991, Charles Burton fue uno de los seis hombres implicados en el atraco a una tienda que acabó con el asesinato de un cliente, Doug Battle. La investigación demostró que Burton no apretó el gatillo.

"Doug Battle fue brutalmente asesinado por Derrick DeBruce mientras compraba en una tienda de repuestos para automóviles. Pero DeBruce fue finalmente condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional", afirmó la gobernadora en un comunicado.

"Charles Burton no disparó a la víctima, no ordenó al pistolero que disparara a la víctima y ya había abandonado la tienda cuando se produjo el tiroteo. Sin embargo, Burton fue condenado a muerte, mientras que a DeBruce se le permitió pasar el resto de su vida en prisión", dijo.

"No puedo proceder en conciencia con la ejecución de Burton, dadas las circunstancias tan dispares. Creo que sería injusto que uno de los participantes en este crimen fuera ejecutado, mientras que el que apretó el gatillo no lo fuera", concluyó Ivey.

Es solo la segunda vez que Kay Ivey hace uso de su derecho al perdón. Desde que asumió el cargo de gobernadora en 2017, ha supervisado 25 ejecuciones.

Según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), desde principios de año se ha ejecutado a cinco condenados a muerte en Estados Unidos.