Newsom, Hochul y Sherrill vs. la Corte Suprema de EE.UU.: “Ejecutan la voluntas de Trump”

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, adoptada por seis votos contra tres, anuló un distrito con mayoría afrodescendiente en Louisiana y reconfiguró el alcance de la Ley de Derechos Electorales. Las autoridades de California, Nueva York y Nueva Jersey reaccionaron a la decisión y anticiparon respuestas a nivel estatal.

La decisión en Louisiana que causó controversia

El tribunal determinó en su resolución que el estado de Louisiana utilizó de forma indebida el criterio de raza al crear un segundo distrito con mayoría de votantes afrodescendientes y estableció que el cumplimiento de la Ley de Derechos Civiles no justificaba tal medida en este caso.

“El efecto práctico de la decisión es dificultar mucho más que las comunidades minoritarias impugnen los mapas de redistribución de distritos que diluyen su voz política”, señaló la demócrata Cleo Fields, quien representa el distrito de Luisiana en el centro de la decisión de la Corte Suprema, según lo retomado por AP.

El cambio abre la posibilidad de revisar mapas en distintos estados. Dirigentes republicanos valoraron el fallo y señalaron que habilita rediseños legislativos con efectos en la composición de la Cámara de Representantes en próximos ciclos electorales. Sin embargo, mandatarios demócratas se mostraron en contra de la decisión.

Reacciones de gobernadores demócratas tras la resolución de la Corte Suprema

El gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionó el criterio adoptado por la mayoría del tribunal y planteó la necesidad de discutir reformas de alcance nacional en el sistema electoral.

“La mayoría de la Corte Suprema destripó la Ley de Derechos Electorales y las protecciones vitales para nuestra democracia y una representación justa”, señaló el gobernador en X. “California no se quedará de brazos cruzados, seguiremos defendiendo lo que nos hace estadounidenses y tomaremos medidas, una y otra vez, para proteger nuestra democracia para las generaciones futuras”, aseguró.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul anunció coordinación con la legislatura estatal para modificar los mecanismos de redistribución. El objetivo es establecer reglas que, según indicó, eviten distorsiones en la representación.

“La Corte Suprema ha estado erosionando nuestras elecciones durante años. Claramente está ejecutando la voluntad de Donald Trump con esta decisión”, dijo en redes sociales. “Nueva York siempre ha liderado la lucha por los derechos de voto y lideraremos de nuevo”, señaló.

Hochul se suma a las criticas contra la resolución de la Corte Suprema X @GovKathyHochul

Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, expresó que su estado continuará con la aplicación de estándares de igualdad en materia electoral. Indicó que se buscará asegurar que todos los votantes mantengan capacidad de incidencia en los resultados.

“Durante décadas, la Ley de Derechos Electorales ha garantizado una representación justa e igualitaria para todos los ciudadanos de nuestra nación”, agregó en un comunicado oficial.

Impacto en el mapa político nacional

La decisión también fue respaldada por el presidente Donald Trump, quien consideró que el fallo valida estrategias de rediseño electoral. Desde sectores republicanos se promueve avanzar con nuevos mapas en legislaturas estatales bajo su control.

“La decisión de la Corte Suprema de hoy, con un resultado de 6-3 en el caso Callais, representa una gran victoria para la igualdad ante la ley, ya que devuelve a la Ley de Derechos Electorales su propósito original: proteger contra la discriminación racial intencional”, dijo Trump en una publicación de Truth Social. “Gracias al brillante juez Samuel Alito por redactar esta importante y pertinente opinión. ¡Felicitaciones!“, agregó.

Donald Trump celebró el fallo en sus redes sociales Truth Social @Real

En paralelo, en Florida se aprobó recientemente un rediseño impulsado por el gobernador Ron DeSantis, con proyecciones de cambio en la representación legislativa federal. Otros estados analizan medidas similares.

Dentro del tribunal, la jueza Elena Kagan expresó su desacuerdo y advirtió sobre las consecuencias del nuevo criterio para la protección del voto de minorías. “Los estados pueden, sin consecuencias legales, diluir sistemáticamente el poder de voto de los ciudadanos pertenecientes a minorías”, señaló, según lo retomado por AP News.

Su postura se sumó a críticas de referentes políticos como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien indicó que la decisión de la Corte Suprema es un asalto directo a la promesa de la Ley de Derechos Electorales. “Pone en riesgo la exclusión de millones de estadounidenses a lo largo de líneas raciales y debilita los mismísimos cimientos de nuestra democracia”, dijo en X.