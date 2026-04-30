Louisiana pospone las primarias para la Cámara de Representantes de EE.UU. tras el fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una resolución que dejó sin efecto el esquema de distritos electorales de Louisiana. El fallo, adoptado por seis votos contra tres, concluyó que el diseño incorporaba el factor racial de manera predominante en la conformación de una de las divisiones. A partir de este pronunciamiento, las autoridades estatales postergaron las primarias correspondientes a la Cámara de Representantes.

La de Louisiana tras la resolución de la Corte Suprema sobre los mapas electorales

El tribunal determinó que el estado utilizó de forma indebida el criterio de raza al crear un segundo distrito con mayoría de votantes afrodescendientes y estableció que el cumplimiento de la Ley de Derechos Civiles no justificaba tal medida en este caso.

Como consecuencia directa del fallo, las autoridades estatales resolvieron postergar las elecciones primarias para la Cámara de Representantes para rediseñar los distritos.

El calendario original fijaba el 16 de mayo como fecha de votación. Sin embargo, la decisión judicial alteró el proceso cuando ya se habían distribuido papeletas para votantes en el exterior y estaba por comenzar el período de voto anticipado.

“La gente ya votó. Ya se entregaron las boletas de voto anticipado”, señaló a CNN el representante demócrata por Louisiana Cleo Fields.

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