Conoce los secretos de la cocina en McDonald’s y revela la razón por la que ya no se vende este tipo de pollo: “No se vendió”

Quienes disfrutan de McDonald’s, pero también valoran una alimentación variada e incluso desean incluir algunas opciones saludables en sus comidas diarias, seguramente habrán notado que hace unos cuatro años, una de las variedades de sándwiches desapareció del menú de la cadena de comida rápida. Se trata del sándwich de pollo a la parrilla, que, sin previo aviso, fue retirado de todos los restaurantes de la cadena en Estados Unidos.

Recientemente, un exchef corporativo de McDonald’s, Mike Haracz, compartió en su cuenta de TikTok las razones detrás de esta decisión. Para aquellos que esperaban un motivo culinario, la respuesta fue sorprendente: “No compraron lo suficiente. No se vendió”, declaró Haracz.

En su video, Haracz explicó que muchos elementos del menú de la cadena deben cumplir con un umbral de demanda para mantenerse en oferta. Después de un tiempo en el que los sándwiches de pollo a la parrilla y las ensaladas con tiras de pollo asado estuvieron disponibles, pero como no alcanzaron dicho umbral, la cadena decidió discontinuarlos.

“Además, McDonald’s se percató de que, si estas opciones no estaban disponibles, los clientes seguirían visitando sus locales y simplemente optarían por otro producto del menú”, explicó el chef. Esto significa que, por un lado, los sándwiches no se vendían tanto como la cadena esperaba y, al eliminarlos, aquellos que los consumían no cambiarían a otro lugar en busca de un sándwich de pollo a la parrilla. En cambio, continuarían yendo a McDonald’s y eligiendo otra opción del menú disponible.

En el ámbito de la cocina, Haracz resaltó que eliminar el pollo a la parrilla también facilitó enormemente las operaciones diarias (M.Haracz-Canva)

En el ámbito de la cocina, Haracz resaltó que eliminar el pollo a la parrilla también facilitó las operaciones diarias. “Cuantos menos sean los métodos de cocción, todo es más sencillo, especialmente cuando se trata de proteínas”, enfatizó. El chef explicó que tener una menor variedad de tipos de proteínas que requieren ser cocinadas y mantenidas disponibles simplifica el proceso en la cocina considerablemente.

“Tener menos tipos diferentes de proteínas que se necesitan cocinar y tener disponibles hace que todo sea mucho más sencillo”, dijo. Esta simplificación no solo optimiza el flujo de trabajo en las cocinas de McDonald’s, sino que también reduce los costos operativos. “Cuanto más se pueda hacer lo mismo una y otra vez, es más rentable para McDonald’s”, concluyó.

Frente a la revelación, los usuarios de la red no tardaron en reaccionar y quienes primero enviaron sus comentarios fueron los nostálgicos consumidores del sándwich de pollo a la parrilla. “Fui una de las tres personas que compró ensalada y pollo a la parrilla, como ya no lo tienen, no voy”, detalló un usuario. “¿Alguien recuerda el sándwich de pollo al estilo sureño? Cada vez que lo pedía, me decían al instante que tardaba siete minutos en cocinarse, como si no quisieran hacerlo”, recordó otra persona, mientras que alguien más expresó: “Creo que la mitad del problema fue que los alimentos más saludables costaban más”.