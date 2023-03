Relación poliamorosa: una mujer le presentó su esposo a dos amigas y ahora viven los cuatro juntos como una familia

escuchar

Con el paso del tiempo las relaciones humanas se van complejizando y se ve el amor de distintas formas y reglas propias. Este es el caso de Nick y April, quienes decidieron, luego de muchos años de relación, incluir dos amigas de la mujer para tener un vínculo entre los cuatro.

Todo parecía “tradicional” hasta que hace unos años sumaron a Jennifer, amiga de April, a la relación. Al ver que les funcionaba, Danielle se sumó al grupo y ahora Nick, se autodenomina “marido trofeo”, ya que tiene tres esposas y no trabaja. “Es bueno tener manos amigas con mi esposo”, confiesa April, de 38 años.

“Nick es mucho para manejar, digamos que en varios sentidos. Sobre todo en la cama”, dijo la mujer al programa Seeking Sister Wife de TLC. April le presentó a su esposo a Jennifer. “Me resultó evidente que era una gran persona, había mucho intelecto en ese gran cerebro suyo y sabía que Nick la encontraría atractiva”, aseguró.

Nick cuenta que en la intimidad le gusta estar acurrucado con sus esposas pero al momento de tener sexo siempre lo hace en áreas diferentes de la casa con cada esposa. “Tener tres esposas es como vivir un sueño hecho realidad”, confesó el hombre, mientras que Danielle agregó: “Honestamente, nunca pensé que podría ser tan feliz”.

En la actualidad, la familia Davis ha crecido aún más después de que Jennifer dio la bienvenida a su primera hija, Vera, en junio del año pasado. Nick también tiene un hijo adolescente mayor de una relación anterior.

Se casó con el hombre que le hacía bullying en el colegio y se volvió viral

Según documentó el medio estadounidense New York Post, Lauren y Lucas se conocieron en octubre de 2016 en la fiesta de un amigo en común, y ambos comenzaron a compartir a través de Snapchat. Sin embargo, no se volvieron a ver en persona hasta meses después, en septiembre de 2017, cuando Enslow entró a estudiar en el mismo colegio que Olsen, ubicado en Utah, Estados Unidos.

Lauren Enslow y Lucas Olsen NYP

Todo se empezó a tornar incómodo para la joven cuando los amigos de su ahora esposo la empezaron a molestar y a comparar con Linda, un personaje de la serie animada Bob’s Burgers. “En este punto lo odiaba. No quería tener nada que ver con él”, dijo Enslow. Por su parte, Olsen manifestó que se burló de ella porque en ese momento había una mezcla de sentimientos, porque aunque admitió que le gustaba, decidió seguir el comportamiento de sus amigos. “La presión de grupo en cierto modo”, aseguró.

Aunque en ese momento no pensaban en la posibilidad de tener una relación, ni siquiera de amistad, todo cambió cuando, en noviembre de 2017, la joven tuvo un accidente de tránsito junto con su familia. Tan solo minutos antes, Enslow había visto inesperadamente a Olsen en la calle. “Estábamos en un parqueadero y lo vimos. Mi hermana pensó que sería divertido bajar la ventana y gritar su nombre. Segundos después estábamos en un accidente automovilístico. Nadie resultó gravemente herido, pero los autos estaban en mal estado”, recordó Enslow.

Olsen, por su parte, se mostró preocupado acerca de lo que había sucedido y le escribió a su ahora esposa a través de Snapchat, después de que ella publicara una foto del vehículo dañado. “Mostró que le importaba. Me ayudó a que me gustara de nuevo”, dijo la joven, según mencionó New York Post. Después del incidente, ambos rápidamente se hicieron amigos y poco a poco fue creciendo el amor entre ellos. Comenzaron a ser novios de manera oficial en febrero de 2018 y, cuatro años después, en julio de 2022, Olsen le propuso matrimonio.

