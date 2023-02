Contó cómo conseguir el mejor asiento en el avión y fue furor

escuchar

La comodidad para las piernas es esencial en los vuelos, sobre todo en distancias muy largas. Las aerolíneas lo saben y, hace algún tiempo, comenzaron a cobrar tarifas extra por reservar un asiento específico, con más espacio. Atento a eso, un joven brindó un consejo en redes sociales para lograr conseguir el mejor de manera gratuita. Causó furor entre los usuarios porque es un truco que se puede hacer en tan solo segundos y desde el teléfono móvil.

El usuario @unacitaconelmundo publicó su método en un video de TikTok. Por lo general, su contenido es sobre viajes, por lo que muchos ya intentaron seguir su recomendación. Los asientos preferenciales, como los ubicados en el pasillo y la ventanilla, pueden ser más costosos. Al pensar esto, el tiktoker ideó su propio procedimiento. Lo único que se necesita es un celular y haber descargado la aplicación de la aerolínea en la que se compró el ticket.

Un tiktoker dio un truco para conseguir el mejor asiento de avión

“Lo que yo hago es hacer mi check-in normal, así sin pagar ningún gasto adicional. Entonces, me sale mi tarjeta de embarque con asiento”, comenzó el tiktoker sobre su secreto. Posteriormente, hay que ingresar a la aplicación móvil otra vez. “Entro a mi reserva y le doy al cambio de asiento y obtengo uno de pago. Llego hasta el (paso) final”, detalló.

Es aquí donde aplica su tip. Todo lo previo es necesario para su simulación. Una vez que el pasajero llega al paso donde debe pagar por el asiento que desea cambiar, cierra la ventana. Ahí se acaba todo el procedimiento desde la aplicación. “Ya en el aeropuerto, voy al mostrador a dejar mi valija y me entregan un pase de abordaje con el asiento que elegí”, sentenció. En su caso, el que le apareció fue el de la opción de pago, pero sin tener que añadirle un extra a su tarifa inicial. Al parecer, su consejo “engaña” al algoritmo de las compañías aéreas.

¿Funciona el truco para mejorar el asiento? Esto dicen los viajeros

El video se volvió viral de inmediato, ya que hasta el momento tiene poco más de 200 mil reproducciones. Los usuarios quedaron sorprendidos de cómo es que con pasos tan sencillos se puede lograr un gran ahorro. Por eso, intentaron poner a prueba el truco y comentaron si tuvieron éxito o no en su experiencia.

Desde hace tiempo, las aerolíneas comenzaron a aplicar costos adicionales por elegir el asiento

Hubo gente que apoyó al tiktoker y lo felicitó por su consejo. Sin embargo, no a todos les fue de utilidad: “Hice eso y al llegar al mostrador me dijeron que tenía una deuda de US$15 por cambio de asiento”; “Gracias, quedé en el baño”; “Lo he hecho tres veces y me ha funcionado”; “¿Funciona si quiero ir de copiloto o al lado de las azafatas?”, escribieron las personas en un contraste. Además, hubo quien añadió algunos puntos que el tiktoker no dijo en su clip. “Va a dejar de funcionar si todos lo hacemos”; “Supongo que todo depende de cómo funciona la app de cada aerolínea”, sumaron.

