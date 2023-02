Se fue de intercambio a EE.UU. y advirtió a otros por la “pesadilla” que vivió

escuchar

Estudiar en el extranjero conlleva una serie de retos, antes, durante y después de la estancia en otro país. Algunos inician desde los trámites necesarios, pero hay otros más personales, que involucran tener que adaptarse a una nueva cultura. Una joven de Alemania viajó a Estados Unidos por un intercambio estudiantil, pero vivió una pesadilla con la familia que le abrió las puertas de su casa.

La usuaria @natijoasa narró a través de un video de TikTok su experiencia personal, con la finalidad de advertir a otros que podrían vivir una situación similar. “Bienvenidos a la historia de terror de mi familia anfitriona”, describió en su clip.

Su caso ocurrió en 2015, cuando decidió que quería experimentar y mudarse a otro país: “Yo quería ir a un intercambio estudiantil y decidí hacerlo en Estados Unidos para aprender más inglés”, afirmó. Con este objetivo, hizo todos los trámites necesarios para encontrar a una familia que la recibiera: “Contacté a una agencia y pagué para que me consiguieran a unos anfitriones, que fueran mis guías mientras yo estuviera ahí”, señaló.

Una tiktoker relató la tormentosa experiencia que vivió durante un intercambio estudiantil en EE.UU.

En un principio, todo marchaba bien. “Eran una mamá, un papá y una hija de unos 13 años. Todo fue maravilloso al principio. No podría haber sido más feliz”, detalló. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso con el tiempo.

Según su relato, tenía práctica de atletismo todos los días después de clases. El padre anfitrión debía pasar a buscarla a diario, ya que no había ómnibus escolar a esa hora. Al comienzo estuvo de acuerdo, relató, pero después se convirtió en una actividad complicada. “Yo sé que era mucho trabajo, pero no tenía a nadie que me llevara a casa”, comentó la joven. Allí fue cuando, al parecer, sus anfitriones dejaron de ser amables con ella. Cuando la joven alemana les pidió permiso para nadar en el equipo escolar, se negaron. “A lo largo de las últimas semanas, ellos empezaron a implementar más reglas”, prosiguió.

Como parte de sus obligaciones, la joven debía ayudar en la limpieza del hogar, tareas a las cuales no se negó, dijo, ya que las consideraba naturales como integrante del hogar. Sin embargo, también le prohibieron usar el teléfono de la casa y le dieron un contrato. “Cuando llegó el momento de hacer pruebas de natación, les pregunté de nuevo si podía sumar,e. Me dijeron que podía nadar solo si lo firmaba”, aseveró.

El contrato, comentó, estipulaba que debía irse a dormir todas las noches a las 21 h: “Y si pasaba esa marca, tenía que irme a la cama media hora antes al día siguiente”, relató. Por otro lado, estaba obligada a eliminar las aplicaciones de redes sociales de su celular y solo le permitían comer un bocadillo al día. “Hacía deporte todos los días, necesitaba comida”, comentó la tiktoker.

Una joven tiktoker alemana relató una tormentosa experiencia que, según dijo, vivió durante un intercambio estudiantil en EE.UU. (parte 2)

Finalmente, le dijeron que si no aceptaba firmar ese acuerdo debía irse de inmediato de su casa. La situación la aterrorizó, ya que solo tenía 15 años y no tenía a nadie a quien recurrir en el país. Fue así como llamó al coordinador del programa de intercambio y le pidió ayuda. Finalmente, la trasladaron con otra familia anfitriona, con la cual pasó el resto de su estadía.

Su consejo para realizar un intercambio cultural

La joven le expresó a la comunidad virtual que había vivido una “pesadilla”. Sin embargo, pudo resolverlo y mudarse con personas “increíbles”. Así, brindó un consejo para quienes estén interesados en hacer una experiencia de intercambio estudiantil o cultural: siempre seguir su intuición. La tiktoker exhortó a los jóvenes a no quedarse callados y a no aceptar términos con los que no están de acuerdo.

En su caso, querían obligarla a dejar de lado a sus amigos, a no salir, a no comer bien e incluso a no utilizar las redes sociales. De acuerdo con lo que dijo en su video, su estabilidad y aprendizaje fueron en todo momento del viaje su máxima prioridad.

LA NACION