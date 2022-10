Contó una extraña experiencia en un restaurante estadounidense y dijo: “Es lo que nos pasa a los recién llegados”

escuchar

Ale es una peruana que vive en el país norteamericano junto a su novio de origen australiano. Se ganó hace un tiempo la Green Card por medio de la Lotería de Visas y comenzó desde cero su vida junto a su pareja con la esperanza de adaptarse a Estados Unidos. Todo marchaba bien hasta que una experiencia en un restaurante la hizo dudar de si eso pasaba con todos los migrantes recién llegados y se dijo muy decepcionada.

Al parecer, el caso “no fue tan grave” desde su consideración, pero quiso expresarlo para compartirlo con todos sus seguidores. Lo que ocurrió fue que ella y su novio, identificado como Sam, acudieron a un restaurante de comida mexicana por primera vez sin imaginar que se llevarían una experiencia extraña: “Cosas que a veces nos pasan a los que recién llegamos al país”, se leía en la descripción del clip.

No sabían cómo ordenar el pedido, ya que el menú era distinto a los de otros lugares, así que se sintieron bastante confundidos y le preguntaron a una de las empleadas. Dos segundos después, se arrepintieron porque su actitud no fue la mejor: “La chica lo miró de una manera horrible y no solo lo miró sino que lo barrió de pies a cabeza... le volteó los ojos y le dijo que si nunca había probado esto, algo así raro”, mencionó la tiktoker (@alefromtheblog).

La actitud de una trabajadora de EE.UU. a los migrantes "recién llegados"

El supervisor de la trabajadora se percató de lo sucedido y acudió en atención de sus nuevos comensales. Le pidió a la empleada que se retirara y él mismo les explicó cómo es que se hacían las combinaciones dentro del menú de una manera bastante amigable, de acuerdo con lo que Ale contó en su video: “Él, superlindo en verdad y la comida buenísima”.

“Es lo que nos pasa a los recién llegados”

Después de dar una explicación de lo sucedido, la peruana se mostró decepcionada por haber recibido ese trato solo por ser de otro país: “¿Cuál es la necesidad de tratar así al migrante? O sea nosotros somos nuevos, todavía no nos hemos adaptado”, mencionó.

Su semblante durante la grabación que compartió en TikTok era de desolación por el trato recibido, ya que desde su perspectiva la trabajadora les había dado un mal servicio por ver que eran de diferentes nacionalidades.

La reacción de los usuarios

La comunidad virtual de la red social no dudó en compartir sus propias opiniones sobre la situación. Mientras que algunos creyeron que sí era algo preocupante y le dieron palabras de aliento, otros le escribieron que en realidad solo era una persona no apta para el servicio al cliente.

El servicio al cliente en Estados Unidos, y en cualquier país, suele causar controversias entre la empresa y el consumidor

“Yo le habría hecho el comentario en buena onda al supervisor con la idea de hacer un aporte y que la atención sea empática”, “En todas partes te encontrarás lo bueno y lo malo. Los buenos somos más”, “Muy mal de parte de la chica porque quizás no lo hace solo con inmigrantes sino también con turistas que no tienen por qué conocer el lugar”, fueron las reacciones que recibió.

LA NACION