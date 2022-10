Viajó a Chicago para conocer en persona a una chica, pero al llegar se encontró con algo inesperado: “No es justo”

escuchar

Las redes sociales han acortado distancias para mantener amistades, pero también para juntar parejas. TikTok es lugar de decenas de historias de éxito en torno a personas que coincidieron en línea entre plataformas de citas o videojuegos y llegaron a conocerse para consolidar una relación. Ángel Montoya decidió contar la suya.

“La vida es muy corta como para no viajar por esa persona que conociste por internet. Nunca te quedes con el ‘qué hubiera pasado’”, escribió el mexicano que tomó un vuelo a Chicago con la esperanza de tener una cita con una mujer a la que conoció por internet.

De acuerdo con su relato, Ángel y la chica acordaron ir a comer pizza estilo Chicago, pero cuando llegó al punto de encuentro, ella canceló la cita porque no hablaba español. Lo dejó plantado en el centro de la ciudad y sin un lugar para pasar la noche.

Las reacciones de tristeza no se hicieron esperar entre sus seguidores, quienes criticaron el trato que recibió pese a haber viajado a otro país. “Por qué hacerte viajar hasta allá y a última hora, te salen con algo así, no es justo”, escribió una usuaria. Mientras que otros criticaron su exceso de confianza: “¿Y dónde pensabas quedarte?, ¿en su casa?, grave error viajar así”.

En clips anteriores, Ángel Montoya cuenta aventuras similares, por lo que no es la primera vez que se anima a conocer a alguien que conoció por internet y tampoco es la única ocasión en la que se ha quedado esperando. “A los miedosos no les hacen corridos, así que sin miedo, si te dejan plantada, no pasa nada”, le recomendó a una usuaria que le contó que pronto haría lo mismo.

Él mismo se describe como “el chico plantado”, lo que deja ver que viajar para conocer a sus seguidoras es parte de su forma de vida. “Me gustaría resolver esa incógnita de la vida, de por qué dejan plantada a las personas y más cuando viajan a conocerlas”, dice en otro clip. Pero también tiene historias de éxito y motiva a quienes lo siguen para no temer al rechazo.

Entre las historias de amor que terminan bien y se cuentan en TikTok está la de la mexicana Sofía Rodríguez, quien conoció a un chico italiano hace dos años y ahora viajan juntos por Europa. Coincidieron gracias a Hoop, una de tantas aplicaciones para hacer amigos de todo el mundo, y al tiempo de ocio originado por la cuarentena en plena pandemia.

Una de sus primeras dificultades al ser una pareja joven fue contarle a sus padres cómo es que se habían conocido y lograr que autorizaran que él volara desde Italia a México porque nunca había hecho un viaje en avión. Tardó 24 horas en llegar a Culiacán, Sinaloa, y desde entonces están juntos.

En su cuenta, Sofía relata cómo ha sido mantener una relación a distancia con su novio, a quien ve dos veces al año y hasta comparte tips para buscar vuelos económicos. Ahora muchas usuarias le piden consejos para crear su propia historia de amor.

