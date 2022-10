Un video de TikTok que muestra el supuesto trato de las maletas en un aeropuerto genera revuelo: “Ahora entiendo”

escuchar

El tema del equipaje a la hora de viajar en avión siempre es un tema complicado, ya sea por el peso o por los artículos que se llevan dentro de las maletas. Uno de los miedos más grandes de los viajeros es sobre qué pasa con sus valijas cuando las documentan y un nuevo video de TikTok les respondió de una manera que los dejó atónitos. Al parecer, un usuario expuso cómo es que se trata al equipaje en el aeropuerto y provocó las reacciones.

Fue a través de la cuenta @felixperalestf que se publicó un clip que muestra el proceso que se realiza antes de que las pertenencias de cada pasajero lleguen a sus manos. Al parecer, los objetos no son transportados por el personal del aeropuerto, sino por unas bandas eléctricas que agilizan el procedimiento y hacen que llegue más rápido a su destino, en una escena que recuerda a una de las películas de Toy Story.

Lo que más se destacó de esta grabación no fue cuánto tiempo les tomaba llegar a sus dueños, sino bajo qué condiciones lo hacían. El video exhibe cómo una máquina empuja las valijas con tal intensidad que es capaz de romper algunos objetos delicados, según consideraron los usuarios.

Esto pasa con las maletas en un aeropuerto

En el clip se observa cómo el equipaje recorre un camino de bandas, mientras que en cierto punto un objeto gigante las empuja hacia otro lado: “Ahora sé lo que pasó con mi equipaje la última vez”, fue la descripción con la que el tiktoker compartió este contenido que causó preocupaciones entre los viajeros.

La reacción de los usuarios

El video no solo sirvió como alerta para los pasajeros y como advertencia para no llevar artículos que puedan romperse, sino que también fue la explicación para algunas personas que no entendían la razón por la que sus objetos se habían roto durante el traslado.

“Así se fue todo mi maquillaje”, “Por eso uso equipaje barato y empaco con seguridad”, dijeron los usuarios indignados. Otros aprovecharon para lanzar algunos comentarios sobre el “humor” del procedimiento: “La máquina debe estar mal ajustada, si hace ese proceso del empujón pero normalmente no con esa intensidad”, “¿Esta máquina lee etiquetas frágiles?”, “Yo creo que la máquina está enfadada”.

Esa es la máquina que empuja las maletas en el aeropuerto @felixperalestf/TikTok

Consejos para las maletas con animales en el aeropuerto

Las personas que vieron el clip viral también se preguntaron qué pasaba con el equipaje que suele llevar a las mascotas: “Si eso hacen con las maletas, no quiero ni pensar que hacen con las de los animalitos”, dijo una usuaria para expresar su preocupación. Algunos blogs de viajeros animalistas detallan qué hacer y cómo prepararse para trasladar a una mascota, solo hay que seguir los siguientes pasos:

Llevar al animal con su doctor antes de partir para saber si su salud emocional y física es apta para viajar.

Consultar el reglamento de cada aerolínea, así como las condiciones en las que se supone que debe viajar el animal en cabina.

No sedarlos mucho. Esto podría ocasionarles problemas al corazón.

Elegir un vuelo directo, sin escalas, para evitarles estrés.

Darle una caminata o un paseo una vez que se llegue al destino, para relajarlo.

