Se fue de intercambio a Estados Unidos y describió una situación desagradable en su primer almuerzo: “Desesperación”

Pia fue el ejemplo de que el primer día de clases puede no ser tan agradable, sobre todo si se acude a una escuela donde hay que enfrentarse a otro idioma. La joven chilena se mudó al país norteamericano en un intercambio de estudio, pero su comienzo allí no fue como imaginó. El almuerzo se convirtió en uno de los peores momentos y hasta el día de hoy lo recuerda como uno de los momentos más desagradables de su estadía.

Fue a través de su cuenta de TikTok @igc.pia donde contó la experiencia que vivió en su primer día de High School. Estaba bastante nerviosa porque no conocía a nadie y tampoco sabía si la gente la iba a recibir de buena manera. Había recibido decenas de consejos por parte de otras personas que se habían ido a Estados Unidos y decidió aplicarlos a la hora del lunch.

“Todos los estudiantes de intercambio decían que ir a un grupo de gente, preguntarles si podías almorzar con ellos y decirles que eras estudiante de intercambio y como que todo el mundo te iba a amar”, inició Pia al mencionar el pensamiento que tenía. No obstante, la situación se desarrolló de otra manera y ella terminó en el baño durante el receso porque nadie la aceptó.

Una tiktoker contó cómo fue su primer día de high school en EE.UU.

Fue una gran decepción y además un incidente incómodo, ya que no sabía qué hacer y lo único que se le ocurrió fue ir al baño a pasar el rato en su celular: “Fue un momento de desesperación”, dijo la chilena en el clip.

La petición que fue rechazada

A la hora de la comida, Pía intentó implementar los trucos que había escuchado de otros estudiantes. Se paró en la cafetería y observó a diferentes grupos de personas, hasta que finalmente encontró al “indicado”. Vio uno de varias jóvenes y decidió acercarse a ellas, sin saber que sería el peor error.

“Todas se miraron entre ellas con una cara de querer decir que no, pero aún así me dijeron que sí”, agregó. Pia creyó que había encontrado nuevas amigas, pero cuando intentó hablar con ellas se dieron la vuelta y la ignoraron por completo: “Me quedé pensando un poco qué hacer, así que me paré y me fui”.

Después de haber estado por bastante tiempo en el baño decidió no rendirse y salir a buscar nuevos amigos. Allí, se encontró con otras dos estudiantes, que fueron un poco más amables con ella. Pasaron juntas el resto del descanso y después fueron a la misma clase.

Una tiktoker contó cómo fue su primer día de high school en EE.UU., parte 2

El trato que reciben los latinos en Estados Unidos

Algunas personas consideraron que era bastante cruel el trato que recibían los estudiantes extranjeros en EE.UU. y le pidieron consejos sobre cómo hacer amigos. Aunque también aprovecharon la sección de opiniones para hablar acerca de sus propias experiencias como latinos en escuelas de territorio estadounidense.

“Yo me fui de intercambio al norte de Italia y también me pasó algo parecido, costó mucho que me incluyeran (las mujeres) porque me tocó un colegio privado”, “Me pasó lo mismo solo que yo no sabía inglés”, “Yo comía solita en la biblioteca”, le dejaron para hacerle saber que no era la única que había pasado por esta situación.

