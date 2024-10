Contra Trump, el insólito mensaje de un sacerdote haitiano a los fieles sobre sus mascotas: “No me las voy a comer”

Durante el último debate presidencial en Estados Unidos, el tema de la inmigración fue uno de los más discutidos por Donald Trump y Kamala Harris. Al respecto, el candidato del Partido Republicano expresó que los inmigrantes de Springfield se están comiendo a los perros y gatos de sus vecinos. Ante esto, un sacerdote haitiano aclaró a sus fieles que no se comería a sus mascotas y los alentó a llevarlas a la iglesia.

Jean Beniste, un inmigrante haitiano y rector de la Iglesia Episcopal de St. Paul, ubicada en Concord, Nuevo Hampshire, hizo referencia a las controversiales declaraciones del expresidente Donald Trump en el marco de la Bendición de los Animales. “Les digo: Traigan a su mascota. Traigan a su perro y gato. Soy haitiano y no me los voy a comer. Los bendeciré. Los abrazaré. Los abrazaré a ustedes. Haré comunidad con ustedes”, manifestó.

Si bien las afirmaciones de Donald Trump fueron refutadas, a los activistas les preocupan los efectos de la retórica hostil dirigida a los haitianos y a los inmigrantes, según AP News. Por esta razón, el sacerdote aprovechó el encuentro para recordar el difícil momento que atraviesan los miembros de la comunidad en Springfield, en Haití y en otras partes del mundo.

Qué dijo Donald Trump sobre los inmigrantes haitianos en Springfield

Durante el debate presidencial realizado el 10 de septiembre, Donald Trump aseguró que protagonizará la mayor deportación de la historia de Estados Unidos en caso de ser electo. Por otro lado, retomó una falsa teoría en torno a los inmigrantes de la ciudad de Springfield, Ohio.

“En Springfield, se están comiendo a los perros. La gente que llegó se está comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país, y es una vergüenza”, explicó el candidato republicano.

Durante el debate presidencial, Donald Trump afirmó que los inmigrantes se están comiendo a las mascotas de sus vecinos en Springfield (Fuente: Alex Brandon / AP) Alex Brandon / AP

Se trata de un rumor que Donald Trump y JD Vance comenzaron a difundir durante la campaña electoral, y que tiene el objetivo de aumentar el temor sobre la creciente población haitiana en Springfield. Pese a esto, los integrantes de la comunidad viven y trabajan en Estados Unidos de forma legal, de modo que, tal como indica The New York Times, las autoridades de la ciudad no encontraron pruebas, informes creíbles ni denuncias concretas que pudieran avalar dichas afirmaciones.

Qué pasó en la Bendición de los Animales

La Bendición de los Animales es un ritual con el que se busca honrar a San Francisco de Asís, un santo conocido por su amor a los animales y a la naturaleza. Este evento se celebra todos los años a principios de octubre, y los estadounidenses llevan a sus mascotas para que puedan recibir la bendición que reconoce su importancia para Dios.

En esta ocasión, Beniste colocó sus manos sobre mascotas domésticas y una gran variedad de animales exóticos como un loro, una llama, un camello, una cabra y una serpiente. A su vez, el sacerdote bendijo las fotografías impresas e imágenes de mascotas fallecidas que le mostraron en pantallas de teléfonos. Tiempo después, caminó entre la multitud, dio premios a los perros y salpicó a sus dueños con agua bendita.

Jean Beniste bendijo tanto mascotas domésticas como animales exóticos, y dio premios a los perros en la Bendición de los Animales (Fuente: G. Jeffrey MacDonald / AP) G. Jeffrey MacDonald / AP

Sin embargo, el encuentro producido en la capital de Nuevo Hampshire también tuvo lugar para apoyar a las comunidades de inmigrantes. De acuerdo con AP News, la invitación al evento incluía un llamado a contribuir al Centro de Apoyo y Ayuda a la Comunidad Haitiana de Springfield.

“Este año la Bendición de Animales adquiere un nuevo, e incluso profético, significado”, escribió el reverendísimo Robert Hirschfeld, obispo episcopal de Nuevo Hampshire. “Nuestra reunión de bendición puede ser considerada como un acto de resistencia a una cultura que fomenta la violencia a través del pensamiento, palabra y acción”.

Por su parte, Andrew Smith, encuestador y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Nueva Hampshire, sentenció: “Podríamos tener un poco de trolling ecuménico por parte de la Iglesia Episcopal contra los republicanos y en particular contra el mensaje que sale desde Springfield, Ohio”.

A diferencia de lo que sucede en otros años, el evento fue llevado a cabo al aire libre con el objetivo de otorgarle una mayor visibilidad y que los paseadores de perros pudieran acercarse al notar a todos los animales reunidos. “No me sorprendería si los organizadores y patrocinadores del evento lo difunden intencionalmente por todo Estados Unidos, de tal forma en que se exponga con claridad el problema de los migrantes haitianos”, concluyó Smith.

Por último, Beniste manifestó su intención de ampliar el alcance y el significado de la Bendición de los Animales para el próximo año: “La próxima vez, quiero ponerme en contacto con todos los refugios de animales y con el cuartel de policía. Donde haya animales, podemos unir a la gente”.

LA NACION