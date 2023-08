escuchar

Florida tiene una población exótica y diversa de reptiles no nativos, la cual ha crecido de manera exponencial gracias al clima subtropical. Animales que antes pertenecían solo a Cuba y a las Islas Caimán, por ejemplo, ahora son también parte de la identidad de este lugar de Estados Unidos. En ese sentido, Christopher Searcy, profesor de biología en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Miami, señaló que los lagartos arcoíris, también conocidos como Peter’s Rock Agama, y los lagartos de cola rizada registran tasas de crecimiento sin precedentes en el sur del estado.

“Durante los últimos cinco años realmente despegaron y (los agamas) ahora son las especies de reptiles que se propagan más rápido en Miami-Dade”, dijo, según un informe educativo de @TheU. Actualmente, las lagartijas de cola rizada crecieron en población 22 veces en el área Miami-Dade, entre 2017 y 2022.

La población de reptiles y anfibios en Florida ha crecido mucho news.miami.edu

El investigador reconoció que el sur de Florida tiene más especies no nativas de todos los grupos taxonómicos sobre otra región: “Tenemos 58 especies establecidas, la mayoría de ellas en el sur de Florida, que es casi el doble que la siguiente comunidad de reptiles y anfibios no nativos más diversa, que es Hawái, con 32 ”, contó el hombre para el sitio universitario.

“Ahora, también hay otras especies de agamas establecidas en el sur de Florida: el chupasangre variable (llamado así por la coloración naranja brillante o carmesí alrededor de la cabeza y los hombros de los machos reproductores); el lagarto mariposa y el lagarto mariposa de bandas rojas, aunque ninguno de estos otros está tan extendido como el Peter’s Rock Agama”.

Los reptiles y anfibios tienen la población más diversa del mundo en Florida (Imagen ilustrativa) Pixabay

El profesor de la Universidad de Miami aseguró que la población de Florida no debería temer a los reptiles que ahora deambulan por las calles: “Incluso la especie más grande, el monitor del Nilo, huirá de las personas tan pronto como las vea”, dijo. “Ciertamente, no hay necesidad de tener miedo de los agamas o colas rizadas. No te permitirán acercarte, e incluso las colas rizadas se escaparán antes de que estés lo suficientemente cerca para tocarlas”.

Florida es la nueva Isla de Ellis de los reptiles

Debido a que el estado de Florida ahora tiene un gran número de agamas arcoíris y de cola rizada que andan tanto en los jardines del estado como en las zonas urbanizadas, lo comparan con la Isla de Ellis, que entre 1892 y 1954 fue considerada como la entrada principal para miles de inmigrantes.

“Florida es la isla Ellis de los animales exóticos y esto es especialmente cierto para los reptiles del sur de Florida”, así lo comentó Ron Magill, director de comunicaciones del Zoológico de Miami, según Miami Herald. “De hecho, hay más especies de lagartos no nativos viviendo en Florida que nativos”.

Una posible razón de que los pequeños reptiles hayan llegado a Florida se debe a la compra - venta de mascotas, aseguró Magill. “La mayoría de estos animales arribaron como resultado de la industria de las mascotas. Se escaparon o fueron liberados a propósito cuando los dueños se dieron cuenta de que no eran las ‘mascotas’ que pensaban que serían”.

