Corte autoriza exhibir diez Mandamientos en escuelas de Texas

Una corte estadounidense autorizó este martes al estado de Texas a exhibir permanentemente los diez mandamientos en las salas de clase de escuelas públicas, en una batalla que enfrenta a autoridades conservadoras y defensores de la libertad de culto.

Esta disposición ya había sido aprobada por el Parlamento de Texas de mayoría republicana en junio de 2025 pero, en diciembre, autoridades escolares locales, familias y la Aclu consiguieron que un tribunal de distrito la bloqueara, con el argumento de que atentaba contra la libertad de religión, amparada por la Constitución.

Sin embargo, según este nuevo fallo de un tribunal federal de apelaciones con sede en Nueva Orleans, la norma, conocida como S.B. 10, "no autoriza ninguna instrucción religiosa ni otorga a los maestros licencia alguna para contradecir las creencias religiosas de los niños (o las de sus padres). A ningún niño se le obliga a recitar los Mandamientos, a creer en ellos ni a afirmar su origen divino".

Tampoco "dicta a las iglesias, sinagogas o mezquitas qué deben creer, cómo deben rendir culto ni a quiénes deben emplear como sacerdotes, rabinos o imanes. No sanciona a nadie que rechace los diez mandamientos, independientemente del motivo", agrega esta decisión, que levantó la prohibición, y que puede ser apelada en instancias superiores.

"Esta es una victoria trascendental para Texas y para nuestros valores morales", dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton. "Mi oficina se enorgulleció de defender la SB 10 y de garantizar con éxito que los diez mandamientos se exhiban en las aulas de todo Texas. Los diez mandamientos han tenido un impacto profundo en nuestra nación, y es importante que los estudiantes aprendan de ellos cada día", agregó.

En los últimos meses Paxton también ha pedido a las autoridades escolares que implementen a la brevedad otra norma, la SB 11, que incluye un período de oración y lectura de textos religiosos en el aula.

Los demandantes han expresado su temor de que sus hijos sean obligados a observar y venerar lo que consideran una versión de los mandamientos impuesta por el estado de Texas, atentando contra su libertad religiosa.

"El derecho de los estudiantes a estar libres de adoctrinamiento religioso está protegido por la Constitución. No dejaremos de luchar", declaró la Aclu en sus redes sociales.