Baja aprobación para Trump en las encuestas por la guerra en Irán y el manejo de la economía

WASHINGTON.– El índice de aprobación del presidente norteamericano, Donald Trump, se mantiene en los niveles más bajos de su mandato, mientras los norteamericanos cuestionan su temperamento en medio de la guerra con Irán, desconfían de su agudeza mental y sufren el alza de los precios a raíz del conflicto en Medio Oriente, según revelaron dos recientes encuestas nacionales.

Una encuesta de opinión de Reuters/Ipsos, realizada durante seis días y concluida el lunes, mostró que solo el 36% de los estadounidenses aprueba la gestión del magante, una cifra sin cambios respecto de un mes atrás. Trump había alcanzado el nivel más alto de aprobación de su actual mandato, 47%, poco después de asumir el cargo el 20 de enero de 2025.

Trump habla durante un acto en el Comedor de Estado de la Casa Blanca Alex Brandon - AP

El presidente norteamericano ha estado bajo presión desde que su gobierno e Israel lanzaron una guerra contra Irán en febrero, que impulsó con fuerza al alza los precios de la nafta y empieza a afectar a los productos derivados del petróleo.

Mientras que alrededor del 36% de los estadounidenses aprueba los ataques militares de Estados Unidos contra Teherán, los resultados de un sondeo realizado por AP junto al Centro AP-NORC para la Investigación en Asuntos Públicos muestran a un presidente que enfrenta dificultades por promesas incumplidas de controlar la inflación y que está poniendo a prueba la paciencia de los norteamericanos con una guerra que se ha prolongado más de lo esperado.

Enojo por el manejo económico

Según el sondeo publicado por AP, la aprobación de Trump en materia económica cayó al 30% en abril, frente al 38% registrado en una encuesta de AP–NORC realizada en marzo. En este caso, una proporción igualmente baja de adultos en Estados Unidos, el 32%, aprueba la conducción del presidente respecto de Irán, cifra que se mantiene sin cambios respecto del mes anterior.

La encuesta se realizó del 16 al 20 de abril, período durante el cual el estrecho de Ormuz fue reabierto por Irán y luego vuelto a cerrar, un ejemplo del vaivén que ha caracterizado al conflicto en Medio Oriente.

Trump habla durante un acto en el Comedor de Estado de la Casa Blanca Alex Brandon - AP

Las políticas y declaraciones del presidente norteamericano a menudo han estado en contradicción entre sí. Los precios de la nafta –que prometió reducir drásticamente– aumentaron después de que Estados Unidos iniciara la guerra. Sus aranceles han mantenido a gran parte de la economía en un limbo y la contratación se ha desacelerado pese a los alardes del magnate sobre una “edad dorada” de la economía norteamericana.

La caída en los índices de aprobación de Trump podría generar problemas para su partido mientras intenta defender sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato. La encuesta de AP muestra que Trump es especialmente débil en lo referido al costo de vida, y que el entusiasmo por su desempeño ha disminuido durante el último año incluso entre sus propios seguidores.

Globo con una caricatura de Trump en Londres Kirsty Wigglesworth - AP

Kathryn Bright, de 60 años, capitana retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lamentó haber apoyado a Trump en la última elección.

“Me siento disgustada conmigo misma, me siento traicionada, como si hubiera sido un lobo con piel de cordero”, dijo Bright.

Trump en la Casa Blanca, en Washington BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La exmilitar vive en un pequeño pueblo de Colorado y padece varias afecciones médicas incapacitantes. Inicialmente se sintió atraída por Trump debido a sus promesas de apoyar a los veteranos, evitar guerras en el extranjero y reducir los costos.

“Es como el presidente del curso en la secundaria: ‘Voy a prometer que vamos a tener pizza todos los días’”, dijo Bright. “Y apenas los eligen es como: ‘Ah, mentí’”, explicó.

Descontento con el costo de vida

Como señal de cuán impopular se ha vuelto el enfoque de Trump sobre los precios, la encuesta de AP reveló que solo alrededor de una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos aprueba su manejo del costo de vida.

El índice de precios al consumidor aumentó un 3,3% en marzo en comparación con un año atrás, y la inflación es levemente superior al 3% que Trump heredó al regresar a la Casa Blanca el año pasado. Sin embargo, el republicano ha mostrado poco interés por la inflación y ha restado importancia al aumento de los costos energéticos provocado por la guerra.

Trump habla en una audiencia de la Comisión de Libertad Religiosa en el Museo de la Biblia Alex Brandon - AP

Trump desestimó el martes el conflicto como un “pequeño viaje” y presentó el aumento de aproximadamente el 35% en los precios del petróleo como algo positivo en comparación con lo que él pensaba que iba a ocurrir.

En una entrevista con CNBC, dijo que estaba “sorprendido” de que los precios del petróleo estuvieran en torno a los 90 dólares por barril, frente a los 200 dólares que afirmó haber esperado.

El desencanto público con esa actitud también es visible entre sus propios seguidores. Solo alrededor de la mitad de los republicanos aprueba la forma en que Trump maneja el costo de vida.

Trump presta juramento como 47º presidente de Estados Unidos ante el presidente de la Corte Suprema, en la Rotonda del Capitolio en Washington Morry Gash - AP Pool

Los republicanos más jóvenes están particularmente descontentos. Aproximadamente 6 de cada 10 republicanos menores de 45 años desaprueban cómo Trump está manejando los costos, en comparación con cerca de 4 de cada 10 entre los republicanos de mayor edad.

Aproximadamente tres cuartas partes de los adultos en Estados Unidos describieron la economía del país como “muy mala” o “algo mala” en abril, frente a cerca de dos tercios en febrero.

A pesar de los intentos por destacar los recortes impositivos del año pasado y restar importancia a las preocupaciones económicas, la aprobación de Trump en materia económica también es baja entre los independientes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una sesión de la Cumbre del G-20 en Osaka Kazuhiro Nogi - AFP POOL

Aproximadamente 2 de cada 10 independientes aprueban el desempeño de Trump en la economía en la nueva encuesta, una leve baja respecto de cerca de 3 de cada 10 en marzo.

La caída en la confianza se produce en un contexto en el que la economía sigue inestable, con precios de la nafta más altos que antes y con los mercados financieros de acciones, bonos y petróleo en una montaña rusa que oscila bruscamente según las declaraciones del magnate.

Preocupación por la agudeza de Trump

Por otra parte, el sondeo de Reuters/Ipsos mostró que muchos estadounidenses, incluidos algunos miembros del Partido Republicano, tienen ciertas preocupaciones sobre el temperamento y la agudeza mental del presidente, de 79 años, tras una serie de exabruptos.

Solo el 26% de los estadounidenses dijo considerar a Trump “de temperamento equilibrado”. Los republicanos se mostraron divididos ante esta pregunta: el 53% consideró que sí lo es y el 46% afirmó que no, mientras que un pequeño grupo prefirió no responder. Apenas el 7% de los demócratas vio a Trump como alguien de temperamento equilibrado.

Trump habla durante un acto en el Comedor de Estado de la Casa Blanca Alex Brandon - AP

Trump se ha mostrado agitado en las últimas semanas, al publicar en redes sociales una amenaza de borrar la civilización de Irán, al tiempo que atacaba al papa León XIV por considerarlo débil frente al crimen, tras las críticas del pontífice a la guerra con Irán. Trump ha amenazado además de forma grandilocuente con destruir todos los puentes y plantas eléctricas dl régimen islámico.

Trump habla durante un acto en el Comedor de Estado de la Casa Blanca Alex Brandon - AP

Los ataques de Trump contra el pontífice norteamericano han llamado la atención en parte porque los estadounidenses, en general, tienen una mejor opinión del Papa que del presidente. Alrededor del 60% de los encuestados dijo tener una visión favorable del papa León XIV, frente al 36% que opinó lo mismo de Trump. También valoraron al Papa de manera más positiva que a figuras demócratas destacadas como el gobernador de California, Gavin Newsom, y la exvicepresidenta Kamala Harris.

Alrededor del 51% de los norteamericanos –incluido el 14% de los republicanos, el 54% de los independientes y el 85% de los demócratas– dijo que la agudeza mental de Trump había “empeorado” en el último año.

Trump saluda al retirarse tras un acto en el Comedor de Estado de la Casa Blanca Alex Brandon - AP

Al mismo tiempo, apenas el 25% de los encuestados –incluido el 6% de los demócratas y el 57% de los republicanos– dijo creer que los ataques de Estados Unidos contra Irán harán que el país sea más seguro.

Por último, la encuesta reveló que solo el 16% de los estadounidenses respalda una salida de Estados Unidos de la OTAN, una medida que Trump ha amenazado con impulsar.

Agencias AP y Reuters