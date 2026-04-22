Colombia ya tiene su lista de jugadores para el Mundial 2026 con Luis Díaz al frente, según Panini
Las páginas 34 y 35 de la colección muestran los 18 jugadores del seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo; el equipo debutará el 17 de junio contra Uzbekistán
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El seleccionado de fútbol masculino de Colombia se prepara para el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, y a falta de pocos meses, el entrenador prepara la lista oficial. Con el lanzamiento del álbum Panini, la página destinada al equipo dirigido por Néstor Lorenzo muestra los nombres que podrían integrar la nómina definitiva.
Los jugadores de Colombia para el Mundial 2026, según Panini
El próximo 1 de mayo saldrá a la venta de manera oficial el álbum Panini, pero en las redes sociales la compañía ya comenzó a promocionarlo. Mediante un mensaje en X, lo definieron como "el álbum de pegatinas Panini de la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia“, debido a que esta edición incluye 48 selecciones.
En sus páginas, se muestran los nombres de 18 futbolistas colombianos que serían elegidos, con la dirección técnica de Lorenzo
Por la misma red, el periodista Félix de Bedout compartió una imagen de los eventuales convocados colombianos. “La convocatoria Panini de la selección Colombia a la Copa Mundo“, escribió, como un adelanto a la lista oficial.
En esta sección, los futbolistas incluidos son:
- Camilo Vargas
- David Ospina
- Dávinson Sánchez
- Yerry Mina
- Daniel Muñoz
- Johan Mojica
- Jhon Lucumí
- Santiago Arias
- Jefferson Lerma
- Kevin Castaño
- Richard Ríos
- James Rodríguez
- Juan Fernando Quintero
- Jorge Carrascal
- Jhon Arias
- Jhon Córdoba
- Luis Suárez
- Luis Díaz
Más allá de esta información, la lista oficial para el Mundial 2026 de esta y otras selecciones puede diferir de los nombres que se incluyen en el álbum Panini. En general, la marca se basa en las últimas convocatorias y la colaboración directa con las federaciones nacionales.
En las anteriores ediciones, el álbum Panini, uno de los más vendidos en esta época, salía cinco meses antes de la celebración del torneo. En esta ocasión, la presentación se retrasó debido a la definición de los cupos por repechaje realizada en marzo pasado.
El seleccionado de Colombia aparecerá en las páginas 34 y 35, que corresponden al segundo de los cuatro equipos del grupo K. La zona la completan Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.
Cómo es el álbum de Panini para el Mundial 2026 y los distintos tipos
En la página de cada selección, como es habitual, figura el nombre del jugador, la fecha de nacimiento, la edad, el peso y el club en el que juega para el momento en que se disputa la Copa del Mundo.
A diferencia de otros años, esta vez el álbum contará con 112 páginas y 980 láminas coleccionables. Allí, además de la información de los jugadores, aparecen los estadios y los elementos más característicos del torneo.
En total, la colección tiene 980 figuritas y cada sobre trae siete. En el escenario ideal, sin ninguna repetida, una persona necesitaría unos 140 sobres para completarla.
En su página web oficial, la marca comercializa distintos tipos de álbumes y combinaciones para los fanáticos:
- Álbum de tapa blanda: a US$5.
- Álbum de tapa blanda con 25 sobres: a US$54,99.
- Álbum de tapa blanda con 50 sobres: a US$104,99.
- Álbum de tapa blanda con 100 sobres: a US$204,99.
- Álbum de tapa dura: a US$30.
- Álbum de tapa dura con 50 sobres: a US$119,99.
- Álbum de tapa dura con 100 sobres: a US$219,99.
- Álbum de tapa dura plateado con 50 sobres: a US$124,99.
- Álbum de tapa dura plateado con 100 sobres: a US$224,99.
- Álbum de tapa dura dorado con 50 sobres: a US$129,99.
- Álbum de tapa dura dorado con 100 sobres: a US$229,99.
Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026: calendario completo
De la mano de figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, la selección de fútbol masculino de Colombia terminó las eliminatorias en el tercer puesto.
A falta de menos de dos meses, el seleccionado colombiano se prepara para debutar en el Mundial el 17 de junio contra Uzbekistán, en el Estadio Ciudad de México. En el siguiente duelo deberá medirse el 23 del mismo mes en el Estadio Guadalajara contra República Democrática del Congo, que obtuvo su lugar en el repechaje.
Según el calendario oficial, tendrá su último duelo de la zona el sábado 27 de junio contra Portugal. De acuerdo a lo establecido en el sorteo del 5 de diciembre pasado, Colombia enfrentará a rivales que nunca antes había cruzado:
- Uzbekistán: ocupa el puesto 50 del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Tendrá su debut en la competencia durante este Mundial, ya que nunca había participado del torneo, y también enfrentará por primera vez a la Tri.
- Portugal: se ubica en la novena posición del ranking FIFA y participará de su noveno mundial. Será la primera vez que Colombia se mida oficialmente ante el seleccionado europeo.
- República Democrática del Congo: está en el puesto 56 de la clasificación; buscará el pase en el repechaje tras derrotar a Nigeria en los penales en la final de la repesca de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).
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