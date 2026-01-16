Corte Suprema de EEUU analizará apelación de Bayer en caso de herbicida con glifosato

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos informó el viernes que examinará un recurso del gigante químico alemán Bayer para frenar la ola de demandas en contra del herbicida Roundup.

El alto tribunal estudiará la apelación de Bayer en un proceso en el que una corte estatal le ordenó indemnizar con US$1,25 millones a un hombre del estado de Misuri, quien asegura que Roundup le causó cáncer en la sangre.

Se trata de una de las miles de demandas por "falta de advertencia" a las que se enfrenta la empresa.

Uno de los componentes del herbicida es el glifosato, considerado como probable cancerígeno en humanos por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer (IARC), acusación que Bayer niega.

En el caso en concreto, Bayer argumenta que está blindado de demandas a nivel estatal porque la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), de orden federal, aprobó la venta del agroquímico sin ninguna advertencia.

La administración de Donald Trump respalda esa postura. El procurador general, John Sauer, aseguró que la EPA "durante décadas" ha clasificado al glifosato como "probablemente no cancerígeno en humanos".

El caso de Misuri significa que "un jurado puede cuestionar las decisiones de la agencia, que están basadas en la ciencia", afirmó Sauer.

"Es momento de que el sistema legal de Estados Unidos establezca que las compañías no deben ser castigadas por leyes estatales por cumplir con los requerimientos de etiquetado federales", dijo el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson, en un comunicado.

Lori Ann Burd, directora de salud ambiental del Centro para la Diversidad Biológica, expresó su decepción.

"Nuestro más alto tribunal accede a considerar si priva a miles de usuarios de Roundup que padecen cáncer de su oportunidad de ir ante la justicia", dijo en un comunicado.

"Bayer sigue perdiendo en cuanto a los hechos sobre su propio producto, así que ahora está pidiendo al tribunal que impida que los jurados vuelvan a oír esos hechos", añadió.

Bayer ha pagado más de US$10.000 millones en litigios relacionados con las advertencias de la composición de Roundup, desde que adquirió a su productor, el grupo agroquímico estadounidense Monsanto, en 2018.

Se espera que el alto tribunal resuelva la apelación en junio o principios de julio.