Ya es oficial: American Airlines abre la ruta Miami-Caracas y ya se saben los precios para viajar a Venezuela en abril

La ruta aérea entre Miami y Caracas vuelve a operar tras un período prolongado de interrupción. Tras completar los procesos regulatorios y de seguridad requeridos por ambos países, American Airlines anunció que el servicio directo es un hecho y ya puso en venta los boletos.

Cómo será la operación de la ruta Miami-Caracas de American Airlines

De acuerdo con el comunicado oficial, el inicio de las operaciones está previsto para el 30 de abril, con vuelos diarios entre el aeropuerto internacional de Miami y la capital venezolana. Esta reactivación marcará el retorno de una conexión suspendida desde 2019.

La aerolínea estadounidense American Airlines anunció planes para reactivar sus operaciones hacia Venezuela Cliff Owen - FR170079 AP

La empresa informó que trabaja junto a organismos gubernamentales para garantizar la habilitación del servicio sin escalas. El objetivo es restablecer una vía directa entre ambos destinos en el corto plazo.

“American Airlines fue la primera aerolínea en anunciar sus planes para reanudar los vuelos a Venezuela, y nos sentimos alentados por el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos”, dijo Nate Gatten, vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Bienes Raíces Corporativos y Asuntos Gubernamentales de American Airlines.

Los vuelos estarán a cargo de Envoy Air, una filial del grupo aeronáutico, que asumirá la ejecución operativa del trayecto. Esta compañía cuenta con la autorización del Departamento de Transporte de EE.UU. para explotar la ruta durante un período inicial.

La frecuencia prevista es diaria y se realizará con aeronaves Embraer 175. Este modelo incluye dos clases de cabina y servicios como conexión a internet y tomas de corriente en los asientos.

Desde la compañía señalaron que el centro de conexiones en Miami continuará su función como punto clave para los enlaces entre el país norteamericano y Latinoamérica. “Nuestro compromiso de conectar a Venezuela con EE.UU. se remonta a más de 30 años, y esperamos con entusiasmo las nuevas oportunidades comerciales”, agregó Nat Pieper, director comercial de American Airlines.

American Airlines no realizaba vuelos a Venezuela desde 2019 Ross D. Franklin - AP

Cuánto cuestan los boletos entre Miami y Caracas

De acuerdo con el sitio web oficial de American Airlines, los precios de los boletos para los vuelos directos entre Miami y Caracas varían significativamente según la fecha:

Vuelos iniciales : los primeros viajes ida y vuelta disponibles en la aplicación de la aerolínea tienen un costo de al menos US$5000 .

: los primeros viajes ida y vuelta disponibles en la aplicación de la aerolínea tienen un costo de al menos . Tendencia a la baja: a partir de los primeros días de mayo, actualmente los valores se sitúann en un rango de entre US$1000 y US$2400.

Como referencia, otros destinos en la región presentan valores menores en fechas similares. Por ejemplo, rutas hacia ciudades como Bogotá registran tarifas cercanas a los US$323.

La reanudación de estas rutas se produce tras una suspensión de casi siete años y en el marco de cambios en el contexto político y de seguridad entre ambos países.

Contexto político y habilitación del servicio de EE.UU. a Venezuela

La reapertura de esta conexión se vincula con cambios en el escenario político entre EE.UU. y Venezuela. Las autoridades estadounidenses avanzaron con la autorización del espacio aéreo para vuelos comerciales.

Este proceso incluyó acuerdos y coordinación entre organismos de ambos países, lo que permitió otorgar permisos a compañías para retomar operaciones.

La suspensión original del servicio en 2019 estuvo asociada al deterioro de las relaciones bilaterales. La nueva etapa habilitará el regreso de aerolíneas estadounidenses a rutas directas.

Durante los años sin servicio, los pasajeros debían recurrir a escalas y combinaciones de vuelos. El retorno de la ruta facilitará los traslados de muchos usuarios.