Corte Suprema de EE.UU. avala la exclusión de deportistas transgénero de competiciones femeninas

La Corte Suprema de EE.UU. avaló este martes leyes estatales que prohíben a atletas transgénero competir en deportes escolares femeninos, tanto de niñas como de mujeres.

La decisión permite que los estados apliquen medidas que obligan a los estudiantes a competir en equipos de escuelas públicas y universidades según su sexo asignado al nacer. Más de la mitad de los estados estadounidenses ya adoptaron leyes en este sentido.

Los jueces recuerdan que el Título IX de la Constitución estadounidense prohíbe la exclusión por razones de sexo.

Una atleta transgénero demandó al estado de Virginia Occidental por su ley de 2021 que precisaba que el sexo es biológico, asignado al nacer, omitiendo las teorías que consideran que el sexo es diferente del género.

"El término 'sexo' en el Título IX (...) no puede, de manera plausible, interpretarse como referente a otra cosa que no sea el sexo biológico", escribe el juez conservador Brent Kavanaugh, que sintetizó la opinión de los nueve jueces en el fallo principal.

La atleta pedía una exención para "para varones biológicos que se identifican como mujeres y han tomado bloqueadores de la pubertad o hormonas", explicó la sentencia.

Pero "la Corte concluye que equipos deportivos separados para varones biológicos y mujeres biológicas son razonables, dadas las diferencias físicas inherentes entre los sexos".

Los jueces reconocen que en los años 1970 empezó a afirmarse la teoría de género, pero consideran que no puede aplicarse en las competiciones deportivas.