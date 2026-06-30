Corte Suprema de EE.UU. rechaza restringir el derecho a ciudadanía por nacimiento que pedía Trump

La Corte Suprema de EE.UU. rechazó el martes el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento.

En una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal anuló un decreto firmado el 20 de enero de 2025 por Trump al volver a la Casa Blanca.

Ese decreto, declarado inconstitucional por todas las instancias inferiores que lo examinaron, suprimía el derecho de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación irregular. La justificación era que esos niños no estaban "sujetos a la jurisdicción" de EE.UU.

Pero en su fallo, los jueces concluyen que los niños nacidos en EE.UU. de padres "presentes ilegalmente o temporalmente" son, no obstante, "ciudadanos por nacimiento en virtud de la Decimocuarta Enmienda" de la Constitución.

Los jueces recuerdan que esa enmienda, adoptada en 1868, después de la Guerra de Secesión, sirvió para garantizar los derechos de los esclavos liberados y de sus descendientes.

Por lo tanto, "los niños nacidos en EE.UU. de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están 'sujetos a la jurisdicción' de EE.UU. y son ciudadanos desde su nacimiento", indican.

El argumento del presidente era que EE.UU. vive desde hace décadas lo que se conoce como "turismo de nacimiento", es decir, que mujeres extranjeras dan a luz en cualquier punto del territorio estadounidense y regresan luego a su país con un bebé que tiene pasaporte estadounidense.

Aunque la Corte Suprema es de mayoría conservadora, el fallo dividió de forma inesperada a los jueces: tres conservadores se alinearon con los tres progresistas. Varios jueces suscribieron opiniones individuales.

Las excepciones al derecho a ciudadanía por nacimiento son muy limitadas, recuerda la Corte Suprema: rigen para los hijos de diplomáticos y para ciertos casos relacionados con las comunidades indígenas históricas.

El fallo del máximo tribunal de justicia del país se produce a pocos días del 250º aniversario de EE.UU.