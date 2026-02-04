Corte Suprema de EEUU valida nuevo mapa electoral demócrata en California

La Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde a California este miércoles para utilizar un nuevo mapa electoral diseñado por los demócratas para las elecciones de medio mandato, al rechazar una iniciativa legal del partido republicano que buscaba bloquearlo.

El nuevo mapa altera los distritos electorales y dará a los demócratas la oportunidad de obtener hasta cinco curules adicionales en las elecciones de noviembre próximo, cuando se definirá una nueva Cámara de Representantes, donde los republicanos poseen una pequeña mayoría.

El fallo judicial representa una victoria para la tolda demócrata, que gobierna en California, y que materializó este plan luego de que el presidente Donald Trump instruyera al gobernador de Texas, Greg Abbott, a modificar sus distritos de votación para añadir más curules y garantizar el control de la Cámara de Representantes.

"Donald Trump dijo que 'tenía derecho' a otros cinco curules en el Congreso en Texas", dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado.

"Él inició esta guerra por la redistribución de distritos. Perdió, y perderá de nuevo en noviembre", agregó.

La Corte Suprema había emitido un fallo similar a favor de Texas para emplear su nuevo mapa electoral para las elecciones de medio mandato.

El partido Republicano en California no respondió de inmediato a un pedido de comentario de AFP.