Metió un gol, estuvo 15 segundos muerto, revivió y anotó una vez más en el Mundial

El Mundial de 1954 en Suiza registró un suceso único en la historia de la competencia durante el encuentro de semifinales entre Uruguay y Hungría. El protagonista del episodio fue Juan Hohberg, delantero que, tras marcar un gol, tuvo un paro cardíaco en el terreno de juego. Según los registros de la época, el corazón del futbolista dejó de latir durante 15 segundos antes de ser reanimado.

El colapso de Hohberg ante Hungría en el Mundial

El 30 de junio de 1954, el Stade Olympique de la Pontaise en Lausana fue la sede del enfrentamiento entre Hungría, el equipo favorito que acumulaba 30 partidos invicto, y Uruguay, el campeón defensor del certamen.

El conjunto europeo tomó la ventaja inicial con goles de Zoltán Czibor al minuto 12 y Nándor Hidegkuti al 47, lo que complicaba el panorama para los sudamericanos.

La reacción de “La Celeste” comenzó al minuto 75, cuando Hohberg anotó el descuento. ESPN informó que, en medio de la celebración y los abrazos con sus compañeros, el delantero se desvaneció sobre el césped.

El personal médico detectó la falta de signos vitales e inició maniobras de reanimación con coramina, un estimulante cardíaco. Tras recuperar la conciencia, la primera pregunta del jugador fue: “¿Cómo va el partido, lo ganamos?”.

Debido a que el reglamento de la FIFA en 1954 no permitía los cambios durante los partidos del Mundial, Uruguay se encontraba ante la disyuntiva de jugar con un hombre menos o permitir el regreso de Hohberg. Pese a los consejos del cuerpo médico, el atacante decidió ingresar nuevamente al campo.

Sorprendentemente, a falta de cuatro minutos para el cierre del tiempo reglamentario, el goleador volvió a convertir tras superar al arquero Gyula Grosics. De esta forma, decretó el 2-2 y mandó al partido al tiempo extra.

Pese al paro sufrido, Hohberg debió seguir para no dejar a Uruguay con un jugador menos Captura AUFTV

La definición en el tiempo suplementario

Durante el tiempo extra, el desgaste físico afectó a la selección uruguaya, que estrelló dos remates en los postes. Los registros de la FIFA señalan que Hungría logró desequilibrar el marcador mediante el juego aéreo de Sándor Kocsis, quien anotó dos goles de cabeza al minuto 109 y al 116.

El resultado final de 4 a 2 significó la primera derrota de Uruguay en la historia de las Copas del Mundo, después de una racha de 11 partidos invicto. Por su parte, Hungría perdió la final ante Alemania.

En el tiempo extra, Hungría convirtió dos goles y eliminó a Uruguay FIFA

La historia de Hohberg, el hombre de los “tres nacimientos”

Juan Eduardo Hohberg nació en la Argentina el 8 de octubre de 1927 y desarrolló la mayor parte de su carrera en Uruguay, principalmente en Peñarol, donde obtuvo múltiples campeonatos de liga. La selección de Uruguay señala que disputó ocho partidos oficiales con “La Celeste” y anotó 3 goles, todos en el Mundial de 1954 (los dos a Hungría y uno en el partido por el tercer puesto frente a Austria).

El futbolista solía afirmar que había “nacido tres veces”. La primera fue su nacimiento biológico en Argentina; la segunda en aquella semifinal de 1954; y la tercera tuvo lugar el 10 de junio de 1958, cuando sobrevivió a un accidente aéreo.

Según ESPN, en esa ocasión, el avión DC-6 en el que viajaba con su familia sufrió fallas en los motores y debió realizar un aterrizaje de emergencia en Brasil. A pesar de que el fuselaje se incendió tras el impacto, Hohberg y su hijo Pablo resultaron ilesos.