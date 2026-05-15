Texas aumenta empleos disponibles vs. California y Florida: ¿conviene mudarse y trabajar en construcción en 2026?

Los reportes de febrero y marzo de la Associated General Contractors of America (AGC), basados en cifras federales de empleo, colocan a Texas como el estado con más nuevos puestos en construcción durante el último año, mientras que California y Florida reportaron pérdidas netas de trabajadores en ese mismo período. La variación cambió el panorama para quienes evalúan mudarse por oportunidades laborales en oficios especializados, construcción residencial o proyectos industriales.

Texas lidera el aumento de empleos en obra pública, energía y manufactura

Texas sumó 24.000 empleos de construcción entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026 , equivalente a un crecimiento anual de 2,7%, según el análisis de AGC con datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

, equivalente a un crecimiento anual de 2,7%, según el análisis de AGC con datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El reporte señala que los proyectos vinculados con centros de datos, plantas manufactureras, energía y carreteras impulsaron parte importante de la demanda laboral.

En Texas, los inmigrantes representan el 38,6% de la fuerza laboral en construcción, una de las industrias esenciales que más dependen del trabajo migrante, según el American Immigration Council Freepik

Un segundo informe de marzo confirmó que Texas volvió a encabezar el crecimiento nacional con 21.600 nuevos puestos en comparación anual.

La organización empresarial indicó que muchos contratistas mantienen vacantes abiertas para trabajadores de la construcción debido a la continuidad de proyectos industriales de gran escala.

Las cifras federales también reflejan que Texas mantuvo un crecimiento constante desde 2025. En marzo de 2025 ya había agregado 28.700 empleos en el sector, con un incremento de 3,4% anual.

California y Florida registran pérdidas interanuales de trabajadores

Por su parte, California perdió 10.300 empleos de construcción entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026, la caída más grande de EE.UU.

Florida quedó en segundo lugar con una reducción de 9100 puestos. AGC explicó que varios desarrolladores privados retrasaron nuevos proyectos por costos financieros elevados y menor ritmo en inversión inmobiliaria.

Obreros trabajan en el techo de un edificio en construcción en Sacramento, California

En marzo de 2026, California volvió a encabezar las pérdidas interanuales con 9400 empleos menos, mientras Florida registró otra baja de 8700 puestos. El informe evidenció que algunas empresas optaron por conservar personal existente y reducir nuevas contrataciones ante condiciones de financiamiento más estrictas.

Aunque Florida logró pequeñas ganancias mensuales durante algunos períodos de 2026, los datos anuales continuaron negativos.

El reporte publicado en abril, con datos de enero a febrero, mostró que Florida añadió apenas 1100 empleos mensuales, una cifra insuficiente para revertir la caída acumulada del año.

Los migrantes evalúan Texas, California o Florida para trabajar en la construcción Ignacio Sanchez

Texas, California o Florida: qué estado muestra más oportunidades en construcción

AGC también advirtió que el mercado nacional muestra señales de desaceleración en algunas regiones.

La organización señaló que varios desarrolladores privados frenaron proyectos nuevos mientras esperan mayor certidumbre sobre tasas de interés , inversión federal y costos de materiales.

, inversión federal y costos de materiales. Ese contexto afecta especialmente a estados con fuerte dependencia del mercado residencial.

En términos de oportunidades laborales, según el informe, Texas aparece como el mercado más dinámico entre los tres estados analizados por AGC.

Sin embargo, mudarse para trabajar en construcción también requiere evaluar salario real, costo de vivienda, experiencia previa, transporte, documentación laboral y estabilidad del proyecto antes de tomar una decisión.

Los puntos a destacar en los otros estados son:

California todavía ofrece salarios altos en áreas urbanas , pero enfrenta una reducción sostenida en contrataciones del ramo.

, pero enfrenta una reducción sostenida en contrataciones del ramo. Florida mantiene actividad relevante en vivienda y remodelación, aunque los reportes federales muestran menor estabilidad anual en generación de puestos.