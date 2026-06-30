Corte Suprema ratifica la ciudadanía por nacimiento y rechaza límites propuestos por Trump

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema confirmó el martes la ciudadanía por nacimiento, al rechazar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que declaraba que los niños nacidos de personas que están en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos del país.

Los magistrados, en una decisión de 6-3, se basaron en la interpretación establecida de la 14ª Enmienda, adoptada después de la Guerra Civil, y en leyes federales más recientes para dictaminar que cualquier persona nacida en el país, con excepciones muy limitadas, es ciudadana.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’", escribió el presidente del tribunal, John Roberts, en nombre del pleno, al citar el debate en el Congreso sobre la enmienda. "Hoy mantenemos esa promesa”.

Tres magistrados conservadores habrían permitido que las restricciones entraran en vigor.

Las restricciones de Trump habían sido bloqueadas por varios tribunales inferiores y no habían entrado en vigor en ningún lugar de Estados Unidos.

Durante los alegatos en abril, tanto magistrados conservadores como liberales cuestionaron la legalidad de la orden en un caso trascendental que se vio amplificado por la presencia sin precedentes de Trump en la sala.

El caso planteó otra prueba a las inéditas afirmaciones de Trump sobre el poder ejecutivo ante un tribunal con mayoría conservadora que en gran medida ha fallado a su favor. En las notables excepciones en las que el tribunal no lo ha hecho, Trump ha respondido con críticas marcadamente personales contra los magistrados.

Los magistrados se pronunciaron sobre la apelación de Trump contra un fallo de un tribunal inferior de Nueva Hampshire que anuló las restricciones a la ciudadanía.

La orden sobre ciudadanía por nacimiento, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, forma parte de la amplia ofensiva de su administración contra la inmigración.

La ciudadanía por nacimiento fue la primera política migratoria relacionada con Trump que llegó al tribunal para un fallo definitivo. Los magistrados habían anulado previamente los aranceles globales que Trump impuso en virtud de una ley de poderes de emergencia que nunca se había utilizado de esa manera.

Trump reaccionó con furia a la decisión sobre los aranceles a finales de febrero, al afirmar que se avergonzaba de los magistrados que fallaron en su contra y calificarlos de antipatrióticos.

También pareció reconocer que el tribunal probablemente fallaría en su contra en el tema de la ciudadanía por nacimiento, al usar su plataforma Truth Social para criticar a “jueces y magistrados tontos” y a mujeres embarazadas adineradas de China y de otros lugares que van a Estados Unidos a dar a luz para que sus recién nacidos tengan ciudadanía estadounidense.

La orden de Trump habría trastocado la visión ampliamente aceptada de que la 14ª Enmienda otorga la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos, excluyendo únicamente a los hijos de diplomáticos extranjeros y a quienes nacen de una fuerza extranjera de ocupación.

La enmienda pretendía garantizar que las personas negras, incluidos los antiguos esclavos, tuvieran ciudadanía, aunque la Cláusula de Ciudadanía está redactada de manera más amplia. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residan”, dice el texto.

En una serie de decisiones, tribunales inferiores han anulado la orden ejecutiva de Trump por considerarla ilegal. Las decisiones han invocado el fallo de 1898 del máximo tribunal en el caso Wong Kim Ark, que determinó que el hijo nacido en Estados Unidos de nacionales chinos era ciudadano.

La administración Trump sostuvo que la visión común sobre la ciudadanía es errónea, al afirmar que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

Más de 250.000 bebés nacidos en Estados Unidos cada año se habrían visto afectados por la orden ejecutiva, según investigaciones del Migration Policy Institute y del Population Research Institute de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Aunque Trump se ha centrado en gran medida en la inmigración ilegal en su retórica y sus acciones, las restricciones a la ciudadanía por nacimiento también se habrían aplicado a personas que están legalmente en Estados Unidos, incluidos estudiantes y solicitantes de la green card, o estatus de residente permanente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.