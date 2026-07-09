Courtois, el arquero belga-madrileño ante su segundo país

España es su "segundo país", pero el arquero belga Thibaut Courtois intentará olvidar esa circunstancia el viernes en el duelo de su selección ante la Roja, en cuartos de final del Mundial, donde sus Diablos Rojos aspiran a volver ocho años después a las semifinales del torneo.

"Es un partido contra mi segundo país. Mi hijo (Nico, que tiene la doble nacionalidad) animará a Bélgica, si no ya no entra en casa", bromeó Courtois después de la gran victoria de su selección sobre Estados Unidos (4-1) en octavos de final.

"Los cuartos era el objetivo. Todo lo que venga de más, ya es un plus", añadió el hombre que defiende desde hace ocho temporadas la portería del Real Madrid, después de haber vestido los colores del Atlético de Madrid entre 2011 y 2014 como cedido por el Chelsea, donde estuvo luego entre 2014 y 2018, hasta su salida hacia el Bernabéu.

Paradójicamente, Courtois es el único jugador que estuvo en el plantel del Real Madrid en la temporada recién terminada entre los internacionales de España y Bélgica en este Mundial.

Desde la experiencia de sus 34 años, el gigante flamenco (2,00 m) aporta mucha seguridad a su equipo, avalado por galardones de prestigio como el premio a mejor arquero del Mundial 2018 o el Trofeo Yashin a mejor guardameta del mundo en 2022.

En los cinco primeros partidos de Bélgica en este Mundial rindió a un alto nivel y poco pudo hacer en los cinco tantos recibidos por su equipo desde el inicio del torneo, el último de ellos de parte de Estados Unidos en un disparo de falta que desvió en propia puerta su compañero Hans Vanaken.

- Conocidos de LaLiga -

Si Bélgica sigue con vida en este Mundial, es en gran medida por el aporte de este arquero, formado en el Genk belga.

"Thibaut nos ha mantenido en el partido en varias ocasiones. Estoy contento por él", le felicitó el seleccionador Rudi Garcia.

La defensa, considerada un punto débil del equipo hasta hace unas semanas, está siendo el otro pilar del equipo, limitando mucho las ocasiones de los adversarios.

El martes, en Seattle, todo funcionó a la perfección para los belgas y Courtois tuvo un partido sorprendentemente tranquilo, sin apenas trabajo en los 90 minutos.

El listón se eleva el viernes en cuartos de final ante una España que llegará al pulso como favorita y que cuenta con delanteros que Courtois conoce muy bien de la Liga española.

Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo o Mikel Oyarzabal: todos ellos son jugadores a los que Courtois se ha ido acostumbrando a medirse y a los que confía en frenar para que no sea su último partido con la selección.

- Retirada internacional -

Antes del torneo, Courtois dejó entrever que pondrá punto final a su etapa en la selección belga una vez termine este Mundial, donde por ahora se ha convertido ya en el jugador de su país que más partidos ha disputado en ese torneo, con 20.

"Mi cuerpo necesita un respiro", explicó a principios de junio un jugador al que las lesiones han castigado en las últimas temporadas, principalmente en sus aductores, después de una grave de rodilla en 2023.

Con el Real Madrid tiene contrato hasta junio de 2027 y queda por determinar si su historia allí tiene continuidad o también dará un paso al costado.

Triunfar con Bélgica en este Mundial pondría un broche de oro a una generación inolvidable, en la que también resisten Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne.

Pero Courtois siente que el futuro invita al optimismo para el país, con jóvenes talentosos en su puesto como Senne Lammens, impresionante esta temporada con el Manchester United, o Mike Penders, revelación de la última Ligue 1 con el Estrasburgo, donde estaba cedido por el Chelsea, que lo recupera para la nueva temporada.