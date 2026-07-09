Oficial y confirmado: el acuerdo de US$30 mil millones para que Apple fabrique sus chips en EE.UU.

Como parte de su esfuerzo por diversificar el origen de sus componentes y llevar parte de su producción a Estados Unidos, Apple anunció un acuerdo de 30.000 millones de dólares para que Broadcom diseñe sus chips. La compañía, con sede en Colorado, se encargará de fabricar los procesadores de conectividad inalámbrica que permitirán que dispositivos como el iPhone se conecten a redes Wi-Fi, celulares y Bluetooth.

Apple producirá chips en EE.UU. para reducir su dependencia de otros países

Desde hace meses, con el objetivo de apoyar la producción nacional de componentes tecnológicos como chips, Apple diversifica su cadena de suministro. Su meta es reducir su dependencia de fabricantes en países como Taiwán, de acuerdo con un artículo de CNN.

En ese sentido, el convenio de la compañía con Broadcom, que se extenderá hasta 2031, permitirá la producción de 15.000 millones de chips en EE.UU. Además, la empresa de procesadores anunció que invertirá US$1500 millones para emplear y modernizar sus instalaciones en Fort Collins, Colorado.

El todavía CEO de la tecnológica, Tim Cook, habló sobre el acuerdo en un comunicado al que tuvo acceso el medio: “Apple y Broadcom tienen una larga historia en común y esta nueva fase de nuestra colaboración acelera aún más nuestro compromiso con la fabricación y la innovación estadounidense”.

Cook dejará de ser CEO el 1º de septiembre, pero permanecerá en Apple como presidente ejecutivo de la junta directiva. Su sucesor será John Ternus.

El programa de fabricación estadounidense de Apple que apoya Donald Trump

En agosto de 2025, según CNN, Apple anunció una inversión de US$600.000 millones como parte de su programa de fabricación estadounidense. El objetivo, según dijo la compañía en su momento, es llevar al país norteamericano una buena parte de su cadena de suministro y de su producción avanzada.

La decisión va de acuerdo con el deseo del presidente Donald Trump de impulsar la producción estadounidense. De hecho, el mes pasado el mandatario anunció un acuerdo de US$9000 millones por parte de Apple para comprar a Intel chips fabricados en EE.UU.

Tim Cook, CEO de Apple, aseguró que la compañía está comprometida con la innovación estadounidense NIC COURY - AFP

El anuncio se dio luego de que la administración Trump realizara una inversión de US$8900 millones en acciones de Intel. La intención fue respaldar los esfuerzos para que la compañía expandiera sus instalaciones de investigación y fabricación en EE.UU., con el fin de apoyar una cadena de suministro nacional de chips avanzados.

Los precios no bajarían por la producción de Apple en EE.UU.

A pesar de los acuerdos que logró para el desarrollo de componentes en las plantas de Broadcom e Intel, Apple aún dependerá de compañías extranjeras. La razón, según explicó CNN, es que los chips de memoria y almacenamiento no forman parte de los convenios que alcanzó con compañías estadounidenses y continuarán su fabricación en otros países.

Los chips de memoria y almacenamiento que requiere Apple seguirán fabricándose fuera de Estados Unidos Shutterstock - Shutterstock

Sobre el tema, en una entrevista que Cook concedió a The Wall Street Journal en junio pasado, el directivo explicó que la incorporación de inteligencia artificial en los chips encareció de manera importante el precio de los productos.

A ello se sumaron los aranceles impuestos por la administración Trump, por lo que, a pesar de los esfuerzos por relocalizar la producción, no se espera una reducción en el precio de los dispositivos Apple.