Confirmado hoy: todos los partidos que se juegan en EE.UU. por los cuartos de final del Mundial 2026

Con los ganadores de los octavos de final ya definidos, quedó confirmado cómo se jugarán los cruces de cuartos de final del Mundial 2026. Argentina, Francia, España e Inglaterra son algunos de los ocho mejores que buscarán un lugar en semifinales.

Horarios y sedes de los cuartos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos

Luego de confirmarse los últimos clasificados por los duelos de octavos de este martes 7 de julio, ya se definió cómo se jugarán los cuartos de final.

Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza son los ocho clasificados.

El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, festeja un gol durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026 Aníbal Greco - La Nación

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el primero de los cuatro encuentros se disputará este jueves 9 de julio. El segundo hará lo propio el viernes 10, mientras que el sábado 11 se jugarán los dos restantes.

En ese sentido, el cronograma quedó conformado de la siguiente manera, con horario del Este de Estados Unidos (ET):

Jueves 9 de julio: Francia vs. Marruecos , en el Boston Stadium a las 16 hs.

, en el Boston Stadium a las 16 hs. Viernes 10 de julio: España vs. Bélgica , en el Los Ángeles Stadium a las 15 hs.

, en el Los Ángeles Stadium a las 15 hs. Sábado 11 de julio: Noruega vs. Inglaterra , en el Miami Stadium a las 17 hs.

, en el Miami Stadium a las 17 hs. Sábado 11 de julio: Argentina vs. Suiza, en el Kansas City Stadium a las 21 hs.

Dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026 por TV y streaming

De acuerdo con la información publicada por la FIFA, todos los encuentros se podrán apreciar por diversas opciones de transmisiones en vivo. De esta manera, estará disponible la opción de verlos en distintos idiomas.

Telemundo y Peacock TV lo pasarán oficialmente en idioma español. En tanto, también se puede ver en inglés a través de la pantalla de FOX.

Al igual que los octavos y dieciseisavos de final, al ser cruces de eliminación directa, todos cuentan con un sistema de desempate vía alargue en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios. Si persiste la paridad en dicha instancia, se definirá por penales.

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Resultados de octavos y camino de Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza

El conjunto francés obtuvo su boleto a cuartos de final después de vencer 1-0 a Paraguay en la instancia anterior. Los marroquíes, por su parte, hicieron lo propio con Canadá, pero con un contundente 3-0 a su favor.

En el caso de los españoles, consiguieron la clasificación al superar por la mínima a Portugal, en lo que significó, posiblemente, el último partido de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo. En cuanto a Bélgica, viene de golear 4-1 a Estados Unidos.

Por el lado de los noruegos, dejaron en el camino a Brasil con un 2-1 a su favor. Mientras tanto, los ingleses vencieron a México, uno de los anfitriones, por 3-2.

En cuanto a los argentinos, lograron revertir un 0-2 contra Egipto y avanzaron con una histórica victoria por 3-2. Por último, los suizos igualaron sin goles contra Colombia y ganaron en la tanda de penales.

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Semifinales del Mundial 2026 con fechas, horarios y posibles cruces tras los cuartos

El cuadro de clasificación de la Copa del Mundo quedó conformado con Francia, Marruecos, España y Bélgica de un lado de la llave. Asimismo, de la otra parte aparecen Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

En ese sentido, tal como lo indica el cronograma, las semifinales se jugarán de la siguiente manera: