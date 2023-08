escuchar

En un rincón poco convencional, a menos de 20 kilómetros del centro de Atlanta, Estados Unidos, se construyó una comunidad única de minicasas con la idea de revolucionar el estilo de vida y combatir la “epidemia de soledad”. Sin embargo, el precio que habría que pagar por comprar una de las pequeñas residencias del nuevo barrio, Cottages on Vaughan, generó algunas críticas.

El proyecto inició hace tres años como una idea de la organización sin fines de lucro Microlife Institute. Al principio, más de 1500 personas se entusiasmaron y se registraron en la lista de espera, pero The Sun reportó que, debido a que el proceso de construcción coincidió con la pandemia, los precios de las propiedades subieron considerablemente y muchos decidieron que eran impagables.

Will Johnston, uno de los promotores del proyecto, se convirtió en uno de los primeros residentes del nuevo vecindario MicroLife Institute

En julio pasado, el conjunto de viviendas abrió sus puertas oficialmente con el objetivo de formar una próspera comunidad a pequeña escala. No obstante, los ocho propietarios de las minicasas tuvieron que pagar hasta 200 mil dólares, a pesar de que el costo promedio de una propiedad de alrededor de 40 metros cuadrados suele estar entre US$30.00 y US$60.000, según el sitio Home Advisor.

Will Johnston, que lidera la organización que promovió la construcción del pequeño barrio de minicasas y también uno de los ocho residentes de la comunidad, admitió que la suba fue inesperada y explicó que una de las razones tenía que ver con que las propiedades son diferentes de las típicas tiny-houses. “En lugar de ir sobre ruedas, van sobre cimientos y se construyen de forma sostenible”, detalló en una entrevista con Insider, pero resaltó que el esfuerzo demostró “que era un producto deseable”, según sus propias palabras.

La nueva comunidad se compone de personas de estilos variados, desde estudiantes universitarios de 23 años hasta dueños de negocios de 61 años, como Rich Pasenow, quien compartió su experiencia: “He vivido aquí por poco más de una semana y he hablado con al menos uno de mis vecinos todos los días. También me encanta el interés y el apoyo general de la comunidad”.

Las minicasas en Cottages on Vaughan salieron a la venta por precios de hasta US$200 mil MicroLife Institute

¿Cómo es el barrio de minicasas en Atlanta?

Cada una de las minicasas de Cottages on Vaughan ofrece un diseño uniforme con cocina, baño y un dormitorio. Además, los residentes tienen acceso a un jardín comunitario, espacio para fogata y estacionamiento abierto.

Dado lo cercanas que están las propiedades entre sí, cada una fue diseñada con un lado abierto y otro cerrado para garantizar la privacidad. “El lado abierto tiene ventanas grandes que dan al jardín lateral, mientras que el lado cerrado cuenta con ventanas altas y tragaluces para dejar entrar una abundante cantidad de luz mientras se preserva la privacidad”, explica el sitio web del proyecto.

“Construimos las cabañas para que la gente se relacione entre sí a través del entorno, el diseño y la distribución”, explicó Will Johnston. “Es decir, interactuaré con alguien a diario. Me haré notar como persona y me recordaré a mí mismo que existen otros y tendré una pequeña conexión con ellos a diario”.

Para difundir las ventajas de crear más de estos barrios así, el Microlife Institute organiza recorridos guiados, donde los habitantes aceptan abrir las puertas de sus hogares para educar a otras personas sobre el estilo de vida centrado en el espíritu comunitario.

