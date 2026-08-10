Cruz Azul vence al New York City, ante el dominio de la MLS en Leagues Cup

Con goles de los argentinos Agustín Palavecino y José Paradela, el Cruz Azul venció 2-1 al New York City este domingo en la segunda fecha de la Leagues Cup 2026, que dominan los equipos de la MLS.

También el domingo, Seattle Sounders y Philadelphia Union derrotaron a los mexicanos Querétaro y Necaxa, respectivamente.

En su visita al estadio Sports Illustrated, en Nueva Jersey, La Máquina llegó a 6 puntos y tomó el segundo lugar de la zona Liga MX.

El New York City se quedó con 3 unidades en el puesto 12 de la Zona MLS.

Palavecino (35') y Paradela (78') firmaron los goles de Cruz Azul con sendos disparos desde fuera del área.

Max Murray (45+1') anotó por la oncena neoyorquina con un remate de cabeza en jugada de táctica fija.

- Seattle golea a Querétaro -

La actividad del domingo se había iniciado con la goleada del Sounders por 3-0 sobre Querétaro, que presentó un equipo alternativo en el estadio Lumen Field, en Seattle.

El chileno Esteban González, entrenador del Querétaro, reconoció que "nos duele mucho este 3-0" y definió al Sounders como "un rival complicado".

González explicó que su decisión de no alinear titulares fue para no exponerlos a una lesión por la carga de trabajo y más aún en una cancha de césped artificial.

"Lo positivo de este día es que no tuvimos ningún lesionado", dijo el DT. "Jugaron futbolistas que no habían tenido minutos, hubo debut de jugadores jóvenes, porque creíamos que no era prudente hacerlos competir (a los titulares) por las pocas horas de descanso".

Dirigido por el experimentado Brian Schmetzer, el Seattle se metió a la pelea por un lugar en cuartos de final con sus primeros 3 puntos. Es decimotercero (entre 18 equipos) en la Zona MLS.

Los Gallos Blancos están en el fondo de la Liga MX sin unidades y ya quedaron eliminados de la Leagues Cup.

Los 3 goles de los Sounders se derivaron de despliegues rápidos, verticales y profundos con definiciones en el centro del área del novato Sebastián Gómez (4'), el macedonio Danni Musovsky (41') y el checo Albert Rusnak (68').

En el estadio Subaru Park, en Chester, Pensilvania, el Philadelphia Union se encaminó desde temprano a un cómodo triunfo 3-1 sobre el Necaxa.

El Union obtuvo sus primeros 3 puntos y está undécimo en Zona MLS.

Tras sufrir su segunda derrota, el Necaxa también se despidió de la Leagues Cup en primera ronda.

Nathan Harriel (3'), el uruguayo Bruno Damiani (12') y Cavan Sullivan (53') marcaron por el Union.

Los Rayos descontaron gracias al argentino Matías Espíndola (79').