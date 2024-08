Cuál es el límite de extracción en los cajeros automáticos de EE.UU. y por qué

Escuchar

Los cajeros automáticos en su momento supieron revolucionar la manera en que se realizan las transacciones financieras. Brindaron a los clientes la comodidad de acceder al dinero de sus cuentas las 24 horas del día, los 7 días de la semana; donde además se pueden realizar una gran variedad de operaciones, como por ejemplo el retiro de efectivo.

El límite máximo de dinero que se pueden retirar en los cajeros automáticos de Estados Unidos es de 10 mil dólares por día. Este tope está establecido por el gobierno federal y de intentar retirar más del monto permitido podría llegar a tener problemas con la ley, según recuerda The Motley Fool.

Algunas personas no saben que existe un límite de retiro de dinero por cajero, esto se debe a que la mayoría de las transacciones que se realizan hoy en día son a través de tarjetas de débito o crédito. En caso de necesitar más del monto permitido e ignorar el monto permitido, el banco tiene la obligación de presentar un informe de Transacción de Divisas (CTR) ante el gobierno de EE. UU.

El depósito de dinero por encima del monto estipulado se puede hacer en un banco

Límite de extracción en cajeros y cuentas

Si bien el límite de retiro en efectivo es de 10 mil dólares, la gran mayoría de las entidades bancarias no le permitirán extraer una cifra cercana a ese monto de dinero de un cajero automático. Por otro lado, también existen cuentas bancarias que tienen sus propios límites de extracciones diarias que pueden llegar a ser mucho más bajos, como por ejemplo de 1000 dólares.

Los informes de transacciones en efectivo (CTR) es una herramienta que tienen los bancos para evitar que los delincuentes blanqueen dinero. Estos informes forman parte de la Ley de Secreto Bancario (BSA) cuyo principal objetivo es acabar con el lavado del dinero.

Estos informes se crearon con la finalidad de combatir el blanqueo de dinero de los grandes carteles de droga. Sin embargo, no todas las personas que quieran hacer algún tipo de operación bancaria, ya sea depósito o retiro, no necesariamente este blanqueando efectivo.

Existen una infinidad de razones para hacer grandes operaciones económicas, como por ejemplo la compra o venta de un vehículo o simplemente hacer un depósito de las ganancias de una pequeña empresa. Pero, a pesar de lo anteriormente mencionado, la ley federal obliga a los bancos a fiscalizar con el fin de detectar actividades irregulares.

El monto máximo de retiro de la gran mayoría de las cuentas bancarias es de $1.000 dólares

Cómo extraer más de US$10 mil

En caso de necesitar hacer un depósito o retiro grande, de más de US$10 mil dólares, no debe utilizar el cajero automático. El personal del banco podrá ayudarlo a llevar a cabo la transacción. Estos le solicitarán una identificación e indagarán de donde provienen esos fondos, y luego confirmarán la operación. Hay que recordar que si ese monto excede el límite mencionado anteriormente, la entidad bancaria deberá presentar el informe CTR de todas maneras.

Esto no significa que vaya a estar en problemas o que lo mantendrán bajo vigilancia. Los bancos presentan millones de estos informes al gobierno con la finalidad de detectar actividades ilícitas, por lo que si no está involucrado en alguna de estas no hay de que preocuparse.

Por otro lado, tampoco debe evitar que se presente un CTR sobre su actividad bancaria. Si realiza muchas operaciones monetarias en efectivo en un periodo corto de tiempo, que en su totalidad superen el límite permitido, podrá ser acusado por el delito de “estructuración”. Esta práctica es ilegal, ya que es una forma de tratar de eludir deliberadamente la activación de este informe.

LA NACION