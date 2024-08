La verdadera razón por la que el hijo de El Chapo traicionó a El Mayo Zambada

Escuchar

La historia que inició con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, no deja de generar preguntas. Con las recientes declaraciones del propio capo y del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ahora se confirma que el hombre que lidera una de organizaciones de droga más famosas en el mundo fue engañado por uno de los Chapitos, e hijo de su exsocio, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Zambada fue arrestado junto a Joaquín Guzmán López, y de acuerdo con Salazar, este último se entregó de manera voluntaria. El embajador también señaló que la evidencia que tienen hasta el momento indica que “El Mayo” fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad, hecho que confirmó el propio acusado en una carta que se dio a conocer a los medios de comunicación por su abogado Frank Pérez.

El embajador de Estados Unidos en México ofreció una rueda de prensa para dar los detalles del caso de "El Mayo" Zambada X (antes Twitter) @USAmbMex

El diplomático también indicó que en la detención no se utilizaron recursos estadounidenses. “No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. No se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses”, destacó. Asimismo, dijo que lo que saben es que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, pero el piloto no era un empleado, ni fue contratado por el gobierno de Estados Unidos, ni algún ciudadano estadounidense.

¿El hijo de “El Chapo” traicionó a “El Mayo” Zambada?

Zambada escribió una misiva en la que dejó ver qué el hijo de “El Chapo” lo traicionó al hacerle creer que tendrían una reunión. “Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad”, expresó.

26/07/2024 Joaquín Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada fueron capturados el pasado 25 de julio Secretaría de seguridad Pública

Beneficios para “los Chapitos”

De acuerdo con la columna de la escritora Anabel Hernández en DW, fuentes vinculadas a la familia confirman que el capo, aunque tenía problemas de salud, seguía en control de operaciones de droga. Uno de los hombres de su mayor confianza era su hijo Ismael Zambada Sicairos, conocido como “El Mayito Flaco”, quien le habría advertido a su padre acerca de no acudir a la cita, debido a la tensión mortal con Los Chapitos.

La periodista que Joaquín Guzmán “actuó voluntariamente y tomó las acciones para lograr llevar a “El Mayo” ante la justicia de Estados Unidos, con el fin de obtener beneficios en los procesos judiciales que hay en contra de él y su hermano Ovidio Guzmán”. Este último fue extraditado en 2023 a EE.UU. para enfrentar cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros.

“El Mayo” reveló cómo fue engañado por uno de los Chapitos

En la carta, Zambada asegura que Joaquín Guzmán López le pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos del estado de Sinaloa, en México. En el encuentro también estaría presente Iván Guzmán Salazar, otro de los miembros de los Chapitos, e hijo de “El Chapo” Guzmán, quien fuera líder del cartel.

Ismael Zambada García, sentado en una silla de ruedas, comparece en un tribunal federal de El Paso, Texas Andrei Renteria (via REUTERS)

La reunión sería a las afueras de Culiacán, ciudad en el estado de Sinaloa. “Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que le siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin dudarlo”, explicó el capo de la droga. Añadió que le tendieron una emboscada: “Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta”.

Fuentes consultadas por Hernández afirman que “El Mayo” pasaba largo tiempo en Durango, donde se sentía protegido por sus socios, los hermanos Cabrera Sarabia. Esto debido al control territorial de los Chapitos en Culiacán, en donde el jefe del cartel ya no se sentía seguro. Uno de los últimos eventos violentos entre las dos facciones fue la ejecución de Eliseo Imperial Castro, alias Cheyo Antrax. Sobre esto, los Zambada responsabilizaron a sicarios de los hijos de “El Chapo”, por eso “Mayito Flaco” se opuso a que su padre fuera a la cita.

LA NACION