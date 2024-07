Target empieza a rechazar esta forma de pago y muchos temen que el efectivo sea el siguiente

Escuchar

A partir de este 15 de julio, las sucursales de Target ya no aceptan que los consumidores paguen con cheques personales. El gigante de tiendas minoristas asegura que la decisión tuvo que ver con una caída drástica en la cantidad de pagos recibidos mediante este método, mientras que algunos compradores temen que suceda lo mismo con el efectivo y solo queden habilitadas las plataformas y billeteras digitales.

Desde hace unas semanas, Target se contactó con AP con el propósito de informar que a mediados de julio se cancelarían los pagos con cheques personales debido a los “volúmenes extremadamente bajos” de clientes que aún los utilizaban.

“Hemos tomado varias medidas para notificar con antelación sobre la política de no realizar controles”, le dijo un portavoz de la compañía al medio citado. En este mismo sentido, argumentó que seguirán rumbo a la creación de una experiencia de pago sencillo mediante tarjetas de crédito y débito.

En la línea de mejorar la experiencia en las tiendas, la empresa lanzó en marzo de este año Target Circle, un programa de fidelidad que permite al consumidor decidir cómo comprar y ahorrar en los locales. “Podrás elegir una o combinar las opciones que mejor se adapten a tu estilo de vida con tres ofertas: una membresía gratuita para recibir ofertas y bonificaciones, opciones de pago o una membresía paga que brinda acceso a entregas el mismo día. Esto te ayudará a crear una experiencia de compra más personalizada y maximizar tus ahorros con cada compra”, indica la empresa.

Qué son los cheques personales y por qué cayó su uso en EE.UU.

Un cheque personal es una forma de pago que hace un cliente de banco en donde especifica la cantidad de dinero de su cuenta que se le debe emitir al destinatario o beneficiario. Por ejemplo, hasta este lunes un cliente podía ir a una tienda Target, hacer una compra y abonar entregando este instrumento monetario a los cajeros.

Desde AP explicaron que, en los últimos años, los estadounidenses se volcaron a sistemas de pagos como las tarjetas de débito y crédito. De esta manera, los cheques pasaron a un segundo plano y empezaron a caer en su utilización. La agencia tomó datos de la Reserva Federal norteamericana que muestran que, mientras en 1990 se emitieron 19.000 millones en cheques personales, en 2022 la cifra cayó a 3400 millones.

En cuanto a los montos, la erogación promedio mediante cheques era de 673 dólares en 1990, mientras que en 2022 pasó a ser de US$2652. Además, que haya caído el uso de este instrumento monetario le permitió a la Reserva Federal bajar la infraestructura de su procesamiento, a tal punto que en 2003 había 45 centros dedicados a esta tarea y para 2010 solo quedaba uno.

El medio citado también indicó que muchas personas y empresas dejaron de aceptar estos métodos de pago debido al fuerte aumento del fraude con cheques. Según cuentan, es un fenómeno mayormente proveniente del crimen organizado y los locales se adaptaron a mejorar o extremar su seguridad. Algunos incluso dejaron de aceptaros, como es el caso de Target.

El auge de los pagos digitales mediante billeteras virtuales hace crecer el temor de los compradores que no utilizan estos métodos. Según consignó The Sun, le preguntó a los consumidores de Target sobre las nuevas medidas y algunos consideraron que esto podría ser el comienzo para que desapareciera el pago en efectivo en las tiendas. En tanto, otros empatizaron con los consumidores que, por edad o acceso a la tecnología, no hacen uso de medios digitales.

