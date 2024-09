Cuál es el salario mínimo federal 2024 en Estados Unidos

En Estados Unidos, el salario mínimo federal está regulado por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés) de 1938. Esta norma establece el sueldo que los empleadores deben pagarle por hora a sus empleados. Regula también las horas de trabajo y las condiciones. El Departamento de Trabajo es responsable de la administración y el cumplimiento de esta regla, al emitir regulaciones y directrices sobre su implementación.

El salario mínimo federal se comenzó a implementar en 1938 en Estados Unidos; el primero fue de US$0,25 y hoy se ubica en los US$7,25 Southern Wind - Shutterstock

Cómo funciona el salario mínimo federal en Estados Unidos

El salario mínimo federal se establece mediante leyes aprobadas por el Congreso y no existe un calendario fijo para su actualización. En lugar de ello, los aumentos en el sueldo de base suelen resultar de nuevas normas específicas que los legisladores aprueban en respuesta a la inflación, cambios económicos u otros factores.

En 2024 el salario mínimo federal es de US$7,25 por hora, cifra que no ha cambiado desde el 24 de julio de 2009. No obstante, algunos estados y localidades tienen sus propios salarios mínimos y estos pueden ser superiores al que marca el Congreso. Aquellos que no implementan uno en particular, se rigen por el nacional.

Los salarios mínimos estatales y locales están diseñados para adaptarse a las condiciones económicas regionales y al costo de vida de cada lugar. Por lo tanto, si un lugar establece un sueldo que es más alto que el federal, los empleadores deben pagar el monto más alto. Estos pueden ser de cualquier valor que el estado considere apropiado, siempre y cuando superen al impuesto por el Congreso nacional.

Los diez estados que pagan más que el salario mínimo federal

Con las actualizaciones de 2024, hay 30 estados que pagan un salario mínimo superior al federal. En este sentido, los diez que más pagan son: Washington D.C. US$17,50; Washington US$16,28; California US$16; Connecticut US$15,69; New Jersey US$15,13; New York US$15; Massachusetts US$15; Maryland US$15; Colorado US$14,42; y Arizona US$14,35.

Cómo evolucionó el salario mínimo federal en Estados Unidos

Con la implementación de la Ley de Normas Laborales Justas, en octubre de 1938, se estableció el primer salario mínimo. Este fue modificado con enmiendas a lo largo de los años:

1938: US$0,25 por hora (fecha de implementación: 24 de octubre de 1938).

1939: US$0,30 por hora (enmienda de la FLSA)

1945: US$0,40 por hora (enmienda de la FLSA)

1950: US$0,75 por hora (enmienda de la FLSA)

1956: US$1,00 por hora (enmienda de la FLSA)

1961: US$1,15 por hora (enmienda de la FLSA)

1963: US$1,25 por hora (enmienda de la FLSA)

1967: US$1,40 por hora (enmienda de la FLSA)

1968: US$1,60 por hora (enmienda de la FLSA)

1974: US$2,00 por hora (enmienda de la FLSA)

1975: US$2,10 por hora (enmienda de la FLSA)

1976: US$2,30 por hora (enmienda de la FLSA)

1978: US$2,65 por hora (enmienda de la FLSA)

1979: US$2,90 por hora (enmienda de la FLSA)

1980: US$3,10 por hora (enmienda de la FLSA)

1981: US$3,35 por hora (enmienda de la FLSA)

1990: US$3,80 por hora (enmienda de la FLSA)

1991: US$4,25 por hora (enmienda de la FLSA)

1996: US$4,75 por hora (enmienda de la FLSA)

1997: US$5,15 por hora (enmienda de la FLSA)

2007: US$5,85 por hora (Ley de Ajuste de Salarios Justos de 2007)

2008: US$6,55 por hora (Ley de Ajuste de Salarios Justos de 2007)

2009: US$7,25 por hora (Ley de Ajuste de Salarios Justos de 2007)

LA NACION