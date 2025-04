Uscis anuncia que estos migrantes pueden solicitar autorización de empleo hasta 2027 en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que un grupo de migrantes podrá solicitar la autorización de empleo, para trabajar en el país de forma legal, hasta el año 2027.

Los migrantes que pueden solicitar autorización de empleo hasta 2027

El Uscis publicó un aviso en el Registro Federal que establece los procedimientos para que ciertos residentes de Hong Kong, amparados por la Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés), soliciten el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) hasta el 5 de febrero de 2027.

El Documento de Autorización de Empleo (EAD), es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal Uscis

Este beneficio aplica para los migrantes de Hong Kong con DED con fecha de vencimiento:

Al 5 de febrero de 2023; o

Al 5 de febrero de 2025, y

Código de categoría A11.

La medida responde a un memorando emitido el 15 de enero de 2025 por el expresidente Joe Biden dirigido al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Nacional en el que se determinó que, en interés de la política exterior de Estados Unidos, se ampliara y extendiera la suspensión de la deportación de ciertos residentes de Hong Kong presentes en el país hasta el 5 de febrero de 2027, y proporcionarles documentación de autorización de empleo.

¿Qué es la Salida Forzosa Diferida?

La DED es una prórroga administrativa de la deportación que es ordenada por el presidente de EE.UU. Este beneficio se ha autorizado en situaciones en las que ciertos grupos de extranjeros podrían enfrentar peligro si se les exige regresar a países, o a cualquier parte de ellos, que experimenten inestabilidad política, conflicto u otras condiciones inseguras.

El presidente de EE.UU. puede autorizar discrecionalmente la DED, como parte de su facultad constitucional para dirigir las relaciones exteriores Uscis.gov

Aunque no es un estatus migratorio específico y no exige que los residentes de Hong Kong u otras zonas presenten una solicitud ante el Uscis, las personas amparadas por el DED no están sujetas a la expulsión de Estados Unidos, generalmente por un período determinado.

Además, el presidente puede ordenar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que otorgue a los extranjeros amparados por la directiva ciertos beneficios, como la autorización de empleo.

Las personas protegidas actualmente por DED son de estos territorios:

El Líbano: vigencia al 25 de enero de 2026

vigencia al 25 de enero de 2026 Liberia: vigencia al 30 de junio de 2026

vigencia al 30 de junio de 2026 Hong Kong: vigencia al 5 de febrero de 2025

vigencia al 5 de febrero de 2025 Territorios Palestinos: vigencia al 13 de agosto 2025

Trabajar en Estados Unidos con DED

Si DHS otorga una autorización de empleo como parte de los beneficios de la DED, entonces el migrante puede solicitar un permiso de trabajo mediante presentación del formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo.

Los empleadores pueden usar el aviso del Registro Federal como prueba de que el EAD sigue en vigencia Freepik

El Uscis será la agencia encargada de evaluar cada solicitud caso por caso para determinar si cumple con todos los estándares y criterios de elegibilidad y completar la verificación para determinar si existen preocupaciones de fraude, seguridad pública o de seguridad nacional.

El Departamento también puede expedir una extensión general automática de los EAD que están próximos a caducar para los beneficiarios de la Salida Forzosa Diferida de un país específico, a fin de dar tiempo para expedir las autorizaciones de empleo con las nuevas fechas de caducidad.

“Si anunciamos una extensión automática y usted sigue siendo elegible para la DED, puede mostrar su EAD relacionado con la DED con una fecha vencida y una copia de la notificación del Registro Federal a sus empleadores y las agencias de gobierno (federales, estatales y locales)”, precisa el Uscis.