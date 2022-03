Cuáles son los países donde Netflix cobrará a quienes comparten su contraseña

Compartir la contraseña para disfrutar de Netflix fuera del hogar ahora tendrá un costo. Así lo indicó recientemente la compañía de streaming. En una búsqueda por acabar con el llamado intercambio “ilícito” de claves, si bien ya la empresa establecía en los términos de servicio que la contratación es para uso personal y dentro de una misma casa, ahora habrá que pagar en caso de acceder desde otro lugar geográfico, según consignó Variety.

A partir del 16 de marzo, Netflix iniciará con un plan piloto en Latinoamérica que probará en Costa Rica, Perú y Chile, y que introducirá de forma progresiva nuevas herramientas en el servicio. En ese sentido, la principal novedad será la posibilidad de agregar “miembros extra” a la membresía a cambio de un pago adicional.

Netflix anunció nuevos cambios para los suscriptores en Costa Rica, Chile y Perú

Con esta modalidad, la compañía planea eliminar la práctica común de compartir la contraseña. Lo anterior consiste en un gran paso para los servicios de streaming, ya que otras plataformas como Disney+ o Amazon Prime funcionan al igual que Netflix: se paga por la cantidad de pantallas que pueden consumir contenido de forma simultánea independientemente de la ubicación geográfica.

Si bien la noticia es una novedad, ya Netflix trabajaba en el desarrollo del plan desde hace un año. Según consignó The Washington Post en marzo de 2021, la compañía estudiaba alternativas que impidieran esta práctica a los usuarios.

Ahora, una vez que la plataforma ya está posicionada y con ingresos que cerraron el año pasado en casi 25.000 millones de dólares, sí puede arriesgarse a aplicar este tipo de medida sin temor a que los números cambien de forma radical.

Cómo funcionará el nuevo cobro a los “miembros extra” de Netflix

En los próximos días, los suscriptores que comparten su contraseña con personas fuera de casa recibirán una notificación para agregarlos como “miembros extra”.

En caso de que alguien decida compartir sus credenciales por primera vez luego de que se establezca esta nueva modalidad, Netflix podría pedir a los usuarios que verifiquen su cuenta. Dicho proceso se realizaría a través de un código de verificación.

El control remoto del Xiaomi Mi TV P1, con botones dedicados para Netflix y Amazon Prime Video

No obstante, todavía no se sabe si los cambios llegarán para ser permanentes. Chengyi Long, directora de innovación de productos en Netflix, expresó que la compañía no está conforme con la costumbre de los usuarios de compartir sus contraseñas con personas externas al núcleo familiar. De esa manera, comentó que tanto la suscripción Estándar como la Premium, “facilitaban que las personas que viven juntas compartieran su cuenta, con características como perfiles separados y transmisión simultánea”.

Además, manifestó que esta nueva función se trataba de una prueba y que de acuerdo con los resultados, se aplicarían posteriormente con el resto del mundo. Por otra parte, también argumentó que la fuga de ingresos económicos por parte de todos aquellos que utilizaban la plataforma, pero no pagaban “impactaba en la posibilidad de la compañía para invertir en la producción de nuevo contenido de cine y televisión para los suscriptores”, así como el pago necesario de licencias para poder transmitir algunos de los programas más famosos y demandados.