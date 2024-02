escuchar

En Estados Unidos, el Daylight Saving Time (DST) comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre. Aunque la mayor parte del país se une a la medida, algunos estados no cambian la hora, debido a que pueden eximirse de observar el horario de verano boreal, como sucede con Arizona, en la que solo una región modifica sus relojes dos veces al año.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en Arizona?

El Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés) indica que la “Ley de Hora Estándar” de 1918, creada para aprovechar la luz del día, autorizó el primer horario de verano y determinó en ese momento que comenzaría el último domingo de marzo y terminaría el último domingo de octubre. Sin embargo, con el tiempo, esta regulación se modificó. Es así que este 2024, Nación Navajo en Arizona, una reserva indígena, y otros estados, cambiarán la hora el domingo 10 de marzo a las 2 hs, al adelantar los relojes.

Será el domingo 10 de marzo cuando una parte de Arizona y otras entidades cambien la hora en sus relojes Mateo Gobo - Freepik

El horario de verano fue promulgado por la Ley de Horario Uniforme de 1966, motivado por las mejoras en el transporte. En la actualidad, su uso se ha generalizado por razones de economía y ahorro de energía. La legislación impuso el horario estándar dentro de las zonas horarias existentes y estableció un sistema permanente de horario de verano uniforme, incluidas las fechas y veces para transiciones dos veces al año.

Estados y regiones que no cambian de hora en EE.UU.

El departamento también supervisa la observancia uniforme del horario de verano en EE.UU.. Sin embargo, no tiene el poder de revocarlo o cambiarlo. Tampoco posee ningún papel en la determinación de un estado de unirse a la medida.

El DOT explica que el Congreso de EE.UU. ha intervenido en las leyes de cambio de hora varias veces. “Los estados pueden optar por no participar del horario de verano, pero dicha exención debe aplicarse a toda la parte de ese estado que se encuentra en una zona horaria determinada”. Es así que se observa de manera uniforme en todo el país, excepto en:

Hawái

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

La mayor parte de Arizona

La madrugada del domingo 10 de marzo se deberán adelantar los relojes en la mayor parte de EE.UU. Pexels / Karolina Grabowska

Por qué no todos en Arizona cambian la hora

La mayor parte de Arizona no ha observado el DST desde 1968, cuando la legislatura estatal optó por no participar en la Ley de Horario Uniforme de 1966. Gracias a su ubicación, el estado recibe mucha luz natural (y calor) durante todo el año. Por lo tanto, no unirse a la medida ayuda a mantener bajas las temperaturas durante las horas de vigilia, reduce el uso de energía y sincroniza la hora de acostarse con la luz exterior, de acuerdo con TIME.

Aunque la mayor parte del estado no observa el horario de verano, Nación Navajo, que cubre una gran franja del noreste de Arizona, todavía cambia sus relojes dos veces al año. Esto se debe a que se extiende hasta Utah y Nuevo México, que todavía se unen a la medida de observar el horario de verano.

La Nación Navajo en Arizona sí se une a la observación del horario de verano de Estados Unidos Unplash/Stan Slade

El medio citado indica que un proyecto de ley circuló en 2015 con la intención de restablecer el horario de verano en Arizona, al citar dificultades económicas relacionadas con la discrepancia con otros estados. Aunque el proyecto contó con el apoyo de algunos legisladores, finalmente no fue aprobado.

Con respecto a Hawái, abandonó la Ley de Hora Uniforme en 1967, debido a su relativa proximidad al ecuador, lo que hace innecesaria la medida, situación similar para las otras regiones: Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que tampoco observan el horario de verano.