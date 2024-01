escuchar

Texas es una de las entidades en Estados Unidos que se une al Daylight Saving Time (DTS), mejor conocido como el horario de verano, que comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre, cuando se aplica el llamado horario de invierno. En esas fechas los residentes ajustan sus relojes, con el objetivo de aprovechar al máximo la luz del sol y beneficiar a la economía.

Cuándo cambia la hora en Texas en 2024

El Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés) indica que, según la Ley de Hora Uniforme, los estados pueden eximirse de observar el horario de verano. En tanto que si una entidad opta por implementarlo, debe comenzar y finalizar en las fechas exigidas por el gobierno federal. Para este 2024, el cambio de horario será el domingo 10 de marzo a las 2 de la madrugada, cuando en Texas y la mayor parte de EE.UU. se deberá adelantar una hora en todos los relojes.

En Estados Unidos, el horario de verano (boreal), comienza el segundo domingo de marzo Freepik

El DOT explica que la “Ley de Hora Estándar” de 1918, creada para salvar la luz del día, autorizó el primer “horario de verano” y determinó en ese momento que comenzaría el último domingo de marzo y terminaría el último domingo de octubre, fechas que se modificaron con el paso del tiempo.

El DTS fue promulgado por la Ley de Horario Uniforme de 1966. En la actualidad, su uso se ha generalizado por razones de economía y de ahorro de energía. La legislación impuso la hora estándar dentro de las zonas horarias existentes y estableció un sistema permanente de horario de verano uniforme, incluidas las fechas y las transiciones dos veces al año.

Qué pasa con el cambio de hora en Texas

Texas es uno de los estados que han buscado eliminar la medida con una nueva legislación. De acuerdo con la National Conference of State Legislatures, las legislaturas estatales han considerado al menos 550 proyectos de ley y resoluciones en los últimos años para establecer el DTS durante todo el año. De acuerdo con la ley estadounidense, los gobiernos estatales no pueden modificar de forma independiente la duración del horario de verano, pero sí pueden eximirse.

Texas es uno de los estados que han buscado eliminar el cambio de horario Unsplash/Macarena Ollarzú

En abril de 2023, la Cámara de Representantes de Texas aprobó el Proyecto de Ley 1422, del representante Will Metcalf, republicano por Conroe, en el que se propone permanecer en el horario de verano en el futuro, y así no continuar cambiando los relojes dos veces al año, sin embargo, la legislación sigue pendiente porque no ha sido aprobada por la otra cámara legislativa.

Antes de la votación que dio la aprobación inicial al proyecto de ley, Metcalf dijo para Texas Tribune: “La práctica anticuada de ‘avanzar’ y ‘retroceder’ (cambiar nuestros relojes dos veces al año) es frustrante para muchos tejanos. Creo que deberíamos ceñirnos a un horario sin cambiar”.

¿Qué estados de EE.UU. no tienen horario de verano?

El DST se aplica de manera uniforme en el país, excepto en estados y territorios como: Hawái, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes y gran parte de Arizona.

La mayor parte de Arizona no observa el horario de verano Pixabay / manniguttenberger

Hawái abandonó la Ley de Hora Uniforme en 1967, debido a su relativa proximidad al ecuador, lo que hace innecesaria la medida, ya que el sol en la región sale y se pone aproximadamente a la misma hora todos los días. La situación es similar para Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que tampoco observan el horario de verano.

Mientras que la mayor parte de Arizona no ha observado el DST desde 1968, cuando la legislatura estatal optó por no participar en la Ley de Horario Uniforme de 1966. Gracias a su ubicación, el estado recibe mucha luz natural (y calor) durante todo el año. La Nación Navajo, que cubre una gran franja del noreste de la entidad, todavía cambia sus relojes dos veces al año porque se extiende hasta Utah y Nuevo México, que todavía utilizan el horario de verano.

