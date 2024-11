Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones en Estados Unidos entre Trump y Harris

NUEVA YORK.- El conteo de votos se prolongará más allá de la noche electoral del martes, y determinar el resultado de la contienda presidencial también podría dilatarse. Incluso en los estados que contabilizan sus boletas con relativa rapidez, si la contienda está tan reñida como dicen las encuestas, podrían pasar días antes de que se pueda proyectar un ganador (los resultados de las elecciones no son oficiales antes de la certificación final).

En 2020, un número récord de personas votó por correo debido a la pandemia y muchos estados procesaron por primera vez grandes cantidades de votos por correo. Aunque el voto por correo ha disminuido en muchos estados y otros han introducido cambios para acelerar el cómputo, este tipo de boletas siguen siendo más lentas de contabilizar.

Los demócratas han sido más propensos a emitir votos por correo, y las variaciones en el momento de contarlos pueden contribuir a los llamados “espejismos” en los resultados comunicados, casos en los que el tipo de votos comunicados en primer lugar favorece a un partido de una manera que no es representativa del resultado final.

Esto es lo que esperamos del cómputo de votos en cada uno de los siete estados disputados:

Georgia: el conteo es rápido (pero cuidado con el margen de votos)

Las urnas cierran a las 19 ET (21 hora argentina)

La mayoría de los votantes de Georgia suelen votar temprano en persona, y el cómputo de los votos suele ser relativamente rápido. Se espera que la proporción de votos emitidos por correo, que a menudo pueden tardar más en contabilizarse, sea pequeña. En las elecciones legislativas de 2022, la tasa de voto por correo volvió al nivel habitual del estado de alrededor del 6% después de que creció a alrededor del 25% en 2020.

El estado aún podría estar contando votos por correo corregidos, en el extranjero y provisionales en los días posteriores a la elección.

Qué ocurrió en 2020: el estado tardó dos semanas en declarar la victoria de Joe Biden en 2020. La razón: la contienda presidencial fue tan reñida que se inició una auditoría manual de las boletas. The Associated Press no declaró el resultado de la contienda hasta que la auditoría estatal confirmó la victoria de Biden, por unos 12.000 votos.

Reglas de recuento: el recuento no se activa en automático, pero los candidatos pueden solicitarlo si los resultados están dentro de 0,5 puntos porcentuales del total de votos emitidos para el cargo.

Carolina del Norte: el conteo es rápido (con nuevos plazos)

Las urnas cierran a las 19.30 ET (21.30 hora argentina)

La votación anticipada y en persona es muy popular, y los votos suelen contabilizarse de manera muy rápida, con un 98 a 99 por ciento de los votos reportados antes de la medianoche, hora del este, en las últimas dos elecciones importantes. Las nuevas reglas implican que los resultados de la votación anticipada ya no se reportarán inmediatamente después de que cierren las urnas, pero los votos por correo ahora deben llegar a más tardar el día de las elecciones (en 2020, los votos con matasellos del día de las elecciones tenían nueve días para llegar).

Qué ocurrió en 2020: tomó 10 días declarar la victoria del expresidente Trump en 2020. Debido a que la contienda fue tan reñida, y como las boletas con matasellos o estampilla del día de las elecciones podían llegar nueve días después, The Associated Press esperó hasta la fecha límite para que los condados del estado certificaran sus resultados.

Reglas de recuento: el recuento no se activa en automático, pero un candidato en una contienda estatal puede solicitar uno si queda detrás del candidato líder por 0,5 puntos porcentuales del total de votos emitidos, o 10,000 votos, lo que sea menor (en 2020, Trump ganó el estado por 1,3 puntos porcentuales).

Pensilvania: puede que el conteo se extienda más allá de la noche electoral

Las urnas cierran a las 20 ET (22 hora argentina)

En Pensilvania toma más tiempo contar los votos, principalmente porque los trabajadores electorales no pueden comenzar a procesar los votos por correo hasta el día de las elecciones. Sin embargo, el cómputo de votos se aceleró significativamente de 2020 a 2022, en parte debido a los nuevos y más rápidos equipos, y al requisito de que la mayoría de los condados continúen contando los votos por correo sin detenerse después del cierre de las urnas, incluso durante la noche.

Los demócratas han sido mucho más propensos a votar por correo. En la contienda presidencial de 2020, después de un lote inicial de votos fuertemente demócratas, el conteo reportado favoreció a Trump hasta que se contabilizaron más votos por correo, y los márgenes de Biden aumentaron.

Qué ocurrió en 2020: el sábado después de las elecciones de 2020, aún se estaban contando los votos por correo, y todavía había un número de votos provisionales pendientes en el estado. Pero The Associated Press pudo proyectar que no quedaban suficientes votos para Trump, y declaró la victoria de Biden (el estado también proporcionó los votos restantes que él necesitaba para ganar la presidencia).

Reglas de recuento: un recuento automático se activa si el margen en una contienda estatal es de 0,5 puntos porcentuales o menos de los votos (en 2020, Biden ganó el estado por 1,2 puntos porcentuales).

Míchigan: el conteo podría ser más rápido que en el pasado

Las urnas cierran a las 20 y 21 ET (22 y 23 hora argentina)

En las dos últimas elecciones generales, alrededor de la mitad de los votos en Míchigan se habían contado a medianoche, hora del este, y la mayor parte de los votos restantes se contaron al mediodía del día siguiente. Pero el estado ha aprobado importantes reformas que podrían acelerar las cosas: implementó por primera vez nueve días de voto anticipado en persona y ahora permite a los condados empezar a procesar los votos por correo antes del día de las elecciones (aunque no todos los lugares tienen previsto acogerse a esta nueva norma).

Los votos por correo, que tenían más probabilidades de ser emitidos por demócratas, llegaron lentamente en 2020, lo que contribuyó a un “espejismo rojo” inicial en el cómputo reportado. Ese patrón no se repitió en las elecciones a gobernador de 2022, y no está claro cómo las nuevas normas de preprocesamiento afectarán al orden de los votos registrados.

Qué ocurrió en 2020: The Associated Press declaró la victoria de Biden sobre las 18 ET, del día siguiente a las elecciones. Aunque algunos votos por correo aún no se habían contabilizado, estos procedían de zonas abrumadoramente demócratas.

Reglas de recuento: un recuento automático se activa cuando hay un margen de 2000 votos o menos en unas elecciones estatales.

Wisconsin: el conteo probablemente termine el miércoles

Las urnas cierran a las 21 ET (23 hora argentina)

Los trabajadores electorales no pueden empezar a procesar los votos hasta el día de las elecciones, pero están obligados a contar durante toda la noche hasta que terminen. En algunas jurisdicciones, incluyendo Milwaukee, los votos por correo se cuentan en una instalación central y se reportan en grandes lotes. Un funcionario estatal dijo a CNN que no es probable que se tengan los resultados completos y no oficiales antes de la mañana después de las elecciones.

En 2020, un “espejismo rojo” en los resultados contribuyó a las teorías conspirativas sobre la victoria de Biden. Trump estaba por delante en la votación reportada hasta que llegaron los resultados finales, incluyendo miles de boletas de Milwaukee, un territorio fuertemente demócrata. Ese patrón no se repitió en 2022.

Qué ocurrió en 2020: se declaró ganador a Biden en el estado a primera hora de la tarde del día siguiente a las elecciones. Solo quedaban por contar un pequeño número de votos provisionales y unos cientos de votos de un pequeño municipio.

Reglas de recuento: el recuento no se activa en automático, aunque un candidato puede solicitarlo si queda por detrás del candidato ganador por un margen de un uno por ciento o menos. Un recuento solicitado por Trump en 2020 resultó en una ganancia neta de votos muy pequeña para Biden, quien ganó por un margen de 0,6 puntos porcentuales.

Arizona: el conteo podría tardar días

Las urnas cierran a las 21 ET (23 hora argentina)

Los primeros resultados se suelen dar hacia las 22 (hora del este, a la medianoche en la Argentina), una hora después del cierre de las urnas. La mayoría de los votantes emiten su voto por correo, y el cómputo suele llevar un tiempo. Aunque los trabajadores electorales pueden procesar las boletas que llegan antes del día de las elecciones en cuanto las reciben, deben esperar hasta después del cierre de las urnas para procesar las que llegan el día de las elecciones.

Dos cosas podrían contribuir a que las esperas sean más largas este año. Los funcionarios ahora están obligados a contar e informar del número de boletas entregadas el día de las elecciones antes de empezar a procesarlas. Y en el condado más grande del estado, Maricopa, hay tantas contiendas que la boleta es de dos páginas, lo que significa más papel para tabular. Los funcionarios dijeron que los resultados completos podrían tardar entre 10 y 13 días.

Qué ocurrió en 2020: en 2020, Fox News dio como ganador a Biden alrededor de la medianoche, hora del este, en la noche de las elecciones, y The Associated Press hizo lo mismo tres horas más tarde. Pero aún quedaban muchos votos por correo y provisionales pendientes, y The New York Times y otros medios no estaban seguros de que Trump ya no tuviera posibilidades de victoria. Finalmente, el Times dio los resultados nueve días después de las elecciones, el 12 de noviembre.

Reglas de recuento: el presidente Biden ganó el estado por 0,3 puntos porcentuales en 2020, cuando el umbral de recuento automático era del 0,1 por ciento de los votos emitidos. La nueva legislación aprobada en 2022 aumentó ese umbral a 0,5 puntos porcentuales.

Nevada: el conteo podría tardar días

Las urnas cierran a las 22 ET (00 hora argentina)

En las últimas elecciones, alrededor de la mitad de los votantes de Nevada han emitido su voto por correo, y el cómputo suele llevar un tiempo. El conteo podría ser más rápido que en el pasado debido a la nueva tecnología y a una norma que permite que los funcionarios tabulen las boletas antes. Pero las boletas con matasellos pueden llegar hasta cuatro días después de las elecciones, el 9 de noviembre, y los votantes tienen hasta el 12 de noviembre para corregir errores en sus boletas.

Qué ocurrió en 2020: en 2020, The Associated Press tardó cuatro días en declarar la victoria de Biden en el estado. Todavía quedaban miles de votos por correo y provisionales pendientes de contabilizarse, principalmente del condado de Clark.

Reglas de recuento: el recuento no se activa en automático, pero cualquier candidato puede solicitarlo (aunque asume el costo si no prevalece).

