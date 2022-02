Cuánto dinero le pagó Netflix a la verdadera estafadora de la serie Inventando a Anna

Recientemente se sumó al catálogo de Netflix Inventando a Anna, una serie muy esperada, producida por Shonda Rhimes, que cuenta la vida de Anna Sorokin. Años atrás, la joven se hizo pasar por una rica heredera alemana y consiguió infiltrarse en el círculo más exclusivo de la alta sociedad en Nueva York. Así como sucedió con la historia de otros famosos estafadores, la plataforma de streaming se apresuró para hacerse de los derechos y le pagó US$320.000 para llevarla a la pantalla.

Rhimes, creadora de Grey’s Anatomy y Bridgerton, se inspiró en How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, el artículo de New York Magazine escrito por Jessica Pressler. El relato de esta periodista tiene un detalle clave, no se trató solo de una sátira de la vida real, sino que se basó en una historia verdadera.

Tal y como se muestra al inicio de cada episodio: “Toda esta historia es completamente cierta. Excepto por todas las partes que son totalmente inventadas”.

Anna Delvey, la falsa heredera que conquistó a la élite neoyorkina

La nueva miniserie siguió los pasos de producciones similares como Succession y Billions, y describe cómo Anna Sorokin (quien es interpretada por Julia Garner), que afirmó ser una heredera nacida en Alemania con un fondo fiduciario, usó el nombre falso de Anna Delvey para defraudar a bancos y conocidos con grandes sumas de dinero.

La primera vez que arrestaron a Sorokin fue en 2017. Dos años más tarde un juez la declaró culpable por engañar a hoteles, restaurantes y bancos por más de 200 mil dólares. Ahora, y como parte de las ironías de la vida, la mujer recibió de Netflix US$320.000 -una cantidad mayor a la suma de todas sus estafas- para contar su historia.

Anna Sorokin, que se dio a conocer como Anna Delvey ante la justicia de Nueva York Timothy A. Clary / AFP

Tal y como consignó Esquire, Sorokin alcanzó a crear una fundación, un club privado y una organización de arte, con las que atrajo a donantes adinerados para potenciar su marca personal, y por si fuera poco, también se convirtió en una influencer envidiada en Instagram por el estilo de vida que llevaba.

Anna fue sentenciada por la jueza Diane Kiesel a una pena de entre 4 y 12 años de prisión, y tuvo en cuenta los dos que pasó en Rikers Island a la espera del juicio de 2019. Fue puesta en libertad antes de tiempo por buen comportamiento en febrero de 2021. Sin embargo, poco después fue detenida nuevamente, esta vez por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por “permanecer más tiempo del permitido en su visa”.

Inventando a Anna - Tráiler oficial - Netflix

No obstante, los 320.000 dólares que recibió de Netflix no tocarán las manos de la famosa Anna. En 2019, el estado de Nueva York invocó la conocida ley de ’Son of Sam’, con la que le obligó a congelar sus fondos. Esta normativa, que lleva el nombre del famosos asesino en serie, impide a condenados en los Estados Unidos sacar provecho de sus crímenes a través de libros o películas.

Asimismo, Insider consignó que Sorokin recibió 199.000 dólares del dinero de Netflix para pagar la restitución a los bancos, y otros 24.000 para liquidar las multas estatales. También pagó US$ 75.000 en honorarios de abogados, más lo que deberá cancelar una vez que concluya el tema legal. Es posible que la famosa estafadora casi nada de efectivo finalmente.