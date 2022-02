Spider-Man: No Way Home superó a Avatar y es la tercera película más taquillera en la historia de EE.UU.

Una vez más Spider-Man: No Way Home (Sin camino a casa) y su récord confirman que se trata de uno de los superhéroes más exitosos de la historia del cine. En tres meses, el film superó los 760,5 millones de dólares de Avatar, lo que la convirtió en la tercera película más taquillera de la historia de Estados Unidos. Luego de dos meses de su estreno, todavía rompe récords de taquilla.

La apuesta de Marvel solo es superada por otro de esa misma casa, Avengers: Endgame, con 858,37 millones y por Star Wars: El despertar de la fuerza, con 936,66 millones. De esa manera, al compararla con el alcance de Avatar, el filme dirigido por Jon Watts consiguió en 60 días lo que a James Cameron le tomó nueve meses.

Sin embargo, Avatar se mantuvo invicta cuando estuvo durante siete fines de semana seguidos como número uno en taquilla, uno más que Spider-Man. Pero Marvel no arrasó con todo y el film de Cameron se mantiene como el más exitoso económicamente de la historia a nivel mundial, con 2,84 mil millones de dólares. Su nueva competencia alcanzó el sexto lugar con una recaudación de US$1,8 mil millones.

No obstante, el éxito de este héroe del Universo Cinematográfico de Marvel fue largo y complejo. Hace 20 años, Sony estrenó la película con Tobey Maguire como Peter Parker y se trató de una trilogía que acabó en 2007. Luego de la salida del actor y del director, Sam Raimi, el estudio tomó la decisión de reiniciar la franquicia, esta vez con Andrew Garfield, para no perder los derechos del personaje.

Tras los estrenos de The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, en 2012 y 2014, respectivamente, dirigidas por Marc Webb, Sony se asoció con Disney en 2015 para traer a Spider-Man al Universo Cinematográfico de Marvel y unificar los distintos argumentos.

Con el ingreso de Tom Holland, el último y más reciente intérprete de Peter Parker, el actor le dio vida al héroe en Spider-Man: Homecoming, en 2017 y , Spider-Man: Far From Home, en 2019. Además, luego de ingresar a Marvel, la producción decidió que tuviera apariciones en Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Hace 12 años que Avatar llegó para arrasar no solo con la taquilla sino con la importante inversión en tecnología que devino en los efectos especiales que millones de personas disfrutaron en el cine. Ahora - sin considerar términos de inflación-, se presentan las diez películas que tuvieron la mayor recaudación en la historia del cine.