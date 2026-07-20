Cucurella destaca la defensa "increíble" de España en este Mundial

El defensa Marc Cucurella, campeón mundial con España este domingo al ganar 1-0 la final ante Argentina, considera que su equipo hizo un trabajo defensivo "increíble" a lo largo de todo el torneo, donde solo recibió un gol, en cuartos de final ante Bélgica.

"Cuando no encajas creo que es mucho más fácil ganar. Hemos venido haciendo un trabajo increíble en eso todo el torneo, no solo los defensas y el portero porque creo que es un trabajo de todos. Al final es un sacrificio de todos, atacamos juntos y defendemos juntos, esa es una de las claves de este equipo", defendió el nuevo jugador del Real Madrid a su paso por la zona mixta.

Cucurella considera que ganar un Mundial recompensa los sacrificios realizados desde muy corta edad para hacerse un lugar en el fútbol.

"No es fácil estar aquí, nuestra carrera y nuestra adolescencia es dura. A veces hay gente que te dice que no vales o no llegarás. Gracias a todos los que me han dado los consejos y me han ayudado. Hemos sido cabezotas y esto es un premio por ello", destacó.

Sobre la final ante los argentinos, reconoció que había resultado difícil y laborioso, hasta la victoria en la prórroga con un gol de Ferran Torres.

"Fue un partido como ya sabíamos. Ellos han intentado hacer su fútbol, son muy intensos. Eran los últimos campeones del mundo", indicó.

"Ahora toca celebrarlo, veníamos aquí con un objetivo, hemos hecho 50 o casi 50 días de concentración y ahora toca estar juntos, disfrutar de todos los momentos, recordar las anécdotas y sobre todo desconectar que creo que nos merecemos una buena fiesta", añadió.