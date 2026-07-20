El raro fenómeno que podría reducir la formación de huracanes en el Atlántico en 2026

El Atlántico podría atravesar una de las temporadas de huracanes con menor actividad de las últimas décadas si se mantiene una combinación poco habitual de fenómenos oceánicos. Los estudios más recientes apuntaron a la presencia simultánea de un Súper El Niño en el Pacífico y una Niña atlántica, un patrón que modificaría la circulación de la atmósfera y limitaría la formación de ciclones tropicales.

¿Podría El Niño reducir las condiciones que favorecen las tormentas en el Atlántico?

Los informes disponibles del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indican que existe una probabilidad superior al 80% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia finales del año. Bajo ese escenario, disminuirían las condiciones que habitualmente favorecen el desarrollo de tormentas en el Atlántico, lo que reduciría el riesgo de impactos sobre las costas del Golfo de México y EE.UU.

La combinación de un Super El Niño con una Niña atlántica podría reducir aún más el riesgo de impactos ciclónicos en las costas de Estados Unidos y el Golfo de México NOAA

Este fenómeno climático impacta en la temporada de huracanes a través de tres mecanismos principales que crean un entorno hostil para el desarrollo de tormentas:

Aumento de la cizalladura del viento : esto corta la estructura de las tormentas tropicales antes de que puedan fortalecerse.

: esto corta la estructura de las tormentas tropicales antes de que puedan fortalecerse. Aire descendente : este fenómeno provoca que el aire se hunda sobre el Atlántico tropical, lo que estabiliza la atmósfera e impide la formación de nubes y la actividad necesaria para los huracanes.

: este fenómeno provoca que el aire se hunda sobre el Atlántico tropical, lo que estabiliza la atmósfera e impide la formación de nubes y la actividad necesaria para los huracanes. Niveles medios más secos: suprime aún más la actividad tropical al privar a las tormentas de la humedad necesaria para su crecimiento.

Esta configuración se conoce como un “escudo atmosférico” que protege especialmente a las zonas costeras de EE.UU., el Caribe y el Golfo de México. Históricamente, las fases de El Niño están asociadas con el número más bajo de huracanes que tocan tierra en comparación con las fases de La Niña o neutras.

Además, el Súper El Niño en el Pacífico ayuda a activar una rara Niña atlántica al aumentar los vientos del este. Esta condición enfría las aguas del Atlántico y reduce aún más la probabilidad de formación de ciclones tropicales en el país norteamericano.

La probabilidad de la temporada de huracanes y el número de tormentas con nombre pronosticadas según la NOAA NOAA

Qué es la Niña atlántica y por qué llama la atención de los científicos

La Niña atlántica consiste en un descenso anómalo de la temperatura superficial del mar en la franja ecuatorial del Atlántico. En este tipo de episodios, las aguas pueden registrar valores entre 33°F y 37°F (1°C y 3°C) por debajo del promedio, lo que altera la dinámica atmosférica de la región, según informó la plataforma meteorológica Severe Weather Europe.

“La Niña atlántica ha sido bastante rara durante los últimos 25 años, hasta 2025”, dijo Franz Philip Tuchen, profesor asistente del Departamento de Ciencias Oceánicas de la Universidad de Miami, según The Hill. “Realmente no sabemos por qué hay décadas con una reducción de eventos y otras con un aumento. Pero sin duda estamos nuevamente en una era de eventos más extremos”, señaló.

Si las condiciones actuales se consolidan, el episodio previsto para este año sería apenas el sexto registrado en más de cuatro décadas de observaciones, lo que explica el interés de la comunidad científica por su evolución. Tuchen explicó que todavía es prematuro confirmar oficialmente el desarrollo del evento.

Cómo actúa el “escudo atmosférico” sobre el Atlántico

Los especialistas consideran que la coincidencia entre ambos fenómenos genera una configuración atmosférica que dificulta el crecimiento de los sistemas tropicales. Aunque uno ocurre en el Pacífico y el otro en el Atlántico, sus efectos se refuerzan entre sí.

Uno de los mecanismos más importantes es la presencia de una zona de alta presión acompañada por aire descendente sobre parte del Atlántico tropical. Esa situación reduce la formación de nubosidad profunda y limita el desarrollo de tormentas organizadas.

A esto se suma el incremento de la cizalladura del viento provocado por el súper El Niño. La diferencia de velocidad y dirección de los vientos en distintos niveles de la atmósfera impide que muchos sistemas tropicales logren consolidarse antes de transformarse en huracanes.

“Sin duda existe una conexión entre el Pacífico y el Atlántico”, indicó Tuchen. “Los fenómenos en ambos océanos pueden generarse de forma independiente, pero incluso en ese caso, en algún momento habrá interacción a través de la atmósfera”, explicó.

Según el especialista, el calentamiento del Pacífico ecuatorial asociado a El Niño favorece modificaciones en los vientos del Atlántico. Ese proceso incrementa el movimiento de las aguas superficiales y facilita el ascenso de aguas más frías desde niveles profundos, lo que contribuye al enfriamiento característico de la Niña Atlántica.