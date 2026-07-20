Confirmado: cuántos años de prisión le dieron a Ismael “El Mayo” Zambada en EE.UU.

Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cartel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por múltiples delitos vinculados al narcotráfico internacional. La justicia norteamericana avanzó con el argumento de que sus operaciones criminales afectaron gravemente la seguridad pública.

La cadena perpetua impuesta a “El Mayo” Zambada será de por vida

Ismael Zambada García fue condenado formalmente a cadena perpetua y a la confiscación de 15.000 millones de dólares en ganancias ilícitas por un tribunal federal. Según CNN, la pena privativa de libertad será de por vida para el líder criminal de 76 años.

El Mayo Zambada pasará el resto de su vida en prisión en EE.UU. U.S. Department of State

De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), la sanción judicial responde a su papel como máximo responsable de una organización criminal y a su participación directa en actividades delictivas. Las autoridades federales confirmaron que esta resolución busca desmantelar definitivamente las estructuras financieras y operativas del Cartel de Sinaloa.

El tribunal estadounidense argumentó que el acusado operó durante décadas como el principal cabecilla de una red transnacional sumamente violenta.

El historial de “El Mayo” Zambada, condenado a cadena perpetua en EE.UU.

Según informó el DOJ, el prontuario delictivo de Zambada acumula casi cuatro décadas en el liderazgo de redes transnacionales de contrabando de narcóticos letales. La organización bajo su mando introdujo toneladas de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia EE.UU. desde finales de la década de 1980.

El grupo criminal diversificó sus operaciones a través de la adquisición de precursores químicos provenientes de China y la utilización de sofisticadas rutas de transporte. La facción también consolidó un sistema masivo de corrupción institucional y violencia extrema para garantizar la impunidad de sus cargamentos ilícitos.

El DOJ aseguró que El Mayo Zambada llevaba cuatro décadas como líder de bandas de contrabando con impacto en EE.UU. MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras la captura de su socio principal en 2016, el imputado consolidó su posición con asesinatos e intimidaciones. Las investigaciones demuestran que la estructura delictiva sobornó a numerosos funcionarios públicos para asegurar el paso seguro de la droga.

Qué dijo la defensa de Zambada tras la condena a cadena perpetua en EE.UU.

De acuerdo con CNN, después de conocerse la sentencia, el abogado de Zambada habló con la prensa y reconoció que su defendido quería “asumir la responsabilidad”. En esa línea, aseguró que su caso dejará una “enseñanza”.

“Si este caso deja alguna enseñanza, es esta: no hay ganadores en el narcotráfico. Este destruye vidas, desintegra familias y, en última instancia, conduce a la cárcel, a la violencia o a la muerte. El señor Zambada espera que los jóvenes vean este caso como una advertencia y no como algo digno de admiración”, enfatizó el colegiado.

Por su parte, según el comunicado del DOJ, el fiscal general adjunto A. Tysen Duva declaró sobre el fallo judicial: “Hoy, el narcotraficante ‘El Mayo’ fue condenado a cadena perpetua, poniendo fin a su reinado sobre el Cartel de Sinaloa”.

Por otro lado, el funcionario a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, sostuvo que “la justicia no tiene fecha de caducidad, ni tampoco nuestra determinación”. En esa línea, subrayó que la institución continuará con su persecución contra los líderes de organizaciones criminales que amenacen al pueblo estadounidense.