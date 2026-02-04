Dallas envía a Davis a los Wizards en megatraspaso que involucra a ocho jugadores (medios)

El alero Anthony Davis, diez veces All-Star de la NBA, fue traspasado por los Dallas Mavericks a los Washington Wizards en un amplio acuerdo que involucró a ocho jugadores y cinco selecciones del Draft, según informó ESPN este miércoles.

Davis, primera selección general del Draft de la liga norteamericana de baloncesto de 2012, fue traspasado a los Mavs en febrero del año pasado por Los Angeles Lakers, en la operación que envió a Luka Doncic en la dirección opuesta.

El miércoles, según el sitio web de ESPN, que citó fuentes anónimas, los Mavericks mandaron a Davis, Jaden Hardy, D'Angelo Russell y Dante Exum a los Wizards.

A cambio, Washington envió a Dallas a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III, además de dos selecciones de primera ronda del Draft y tres de segunda ronda, según el informe.

Este intercambio les dará a los Mavericks una selección de primera ronda de Oklahoma City en el Draft de la NBA de este año y una selección de primera ronda de 2030 de los Wizards, además de selecciones de segunda ronda en 2026, 2027 y 2029 obtenidas en acuerdos anteriores con otros clubes.

El acuerdo se produce apenas 24 horas antes de que se cumpla el plazo límite de traspasos de la NBA para esta campaña, con la estrella griega de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, y Ja Morant, de Memphis, como los nombres más importantes a la espera de un cambio de equipo.

Davis, de 32 años, ha lidiado con lesiones durante muchos años. Esta temporada promedia 20,4 puntos, 11,1 rebotes, 2,8 asistencias, 1,7 tapones y 1,1 robos en 20 partidos con Dallas.

Sus promedios de carrera son 24,0 puntos, 10,7 rebotes, 2,6 asistencias, 2,3 tapones y 1,3 robos por partido.

Los Wizards, segundos peores de la Conferencia Este con un récord de 13-36, incorporan a Davis a una plantilla que incluye al base cuatro veces All-Star de la NBA, Trae Young, adquirido el mes pasado en un acuerdo con Atlanta Hawks.

Los Mavericks, con un récord de 19-31 y una racha de cinco derrotas consecutivas en la Oeste, obtienen flexibilidad financiera y futuras selecciones del Draft para ayudar a reconstruir el equipo alrededor de su estrella, el novato Cooper Flagg.