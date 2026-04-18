María Elvira Salazar, sobre la extensión del TPS: “El Congreso tiene la responsabilidad de actuar”

La congresista por el distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar, se pronunció sobre la situación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos haitianos y sostuvo que el Congreso debe intervenir para definir su continuidad. Este programa permite a personas de determinados países permanecer y trabajar en EE.UU. cuando existen condiciones adversas en sus lugares de origen.

TPS para haitianos en EE.UU.: presión política para evitar su cancelación

En un comunicado oficial, Salazar indicó que las condiciones actuales en Haití impiden un retorno seguro para quienes residen bajo el TPS. Señaló que gran parte de la capital se encuentra bajo control de grupos armados.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este jueves 16 de abril a favor de un proyecto de ley para extender el TPS de los haitianos en Florida Freepik / AP

“Las pandillas controlan casi toda la capital y las familias viven bajo constante amenaza”, aseguró. “Aquí, en el sur de Florida, los haitianos con TPS son parte fundamental de nuestra fuerza laboral, especialmente en sectores críticos como la salud”, agregó.

Además, la congresista mencionó que la población enfrenta riesgos constantes en su vida cotidiana, lo que, según su postura, impide considerar la finalización de la protección migratoria. La situación incluye desplazamientos internos y dificultades en el funcionamiento de las instituciones, lo que influye en la decisión sobre la continuidad del programa.

“Esto no es una cuestión teórica para nosotros. Cuando las personas no pueden regresar de forma segura, el Congreso tiene la responsabilidad de actuar”, señaló. “Mantener el TPS en vigor protege a nuestras comunidades aquí en casa, al tiempo que da a la fuerza multinacional el tiempo que necesita para restablecer el orden sobre el terreno”, concluyó.

Salazar enfatizó que Haití no es un lugar al que la gente pueda regresar de manera segura Facebook Rep. María Elvira Salazar

Cómo afecta el TPS a la comunidad haitiana en Miami-Dade y la economía local

La congresista destacó el rol de los beneficiarios del TPS en el sur de Florida, donde existe una comunidad haitiana numerosa. Según datos compartidos por WLRN, el condado de Miami-Dade concentra aproximadamente 130 mil haitianos y cerca de 300 mil personas con raíces haitianas.

Muchos dependen del TPS y viven con la incertidumbre ante una posible cancelación de estas protecciones mientras desempeñan funciones esenciales en los sectores de la salud, la construcción y la hostelería.

Según el planteo de María Elvira Salazar, la continuidad del programa tiene efectos en la actividad económica local y en la prestación de servicios esenciales. En ese sentido, sostuvo que la decisión no solo tiene implicancias migratorias, sino también en el funcionamiento de comunidades dentro del país norteamericano.

Su posición se expresó en un contexto marcado por decisiones recientes del Poder Ejecutivo y resoluciones judiciales que mantienen vigente el programa de forma temporal.

La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar se mostró a favor de mantener el Estatus de Protección Temporal para los haitianos en Estados Unidos Lynne Sladky - AP

TPS para Haití: decisiones del DHS, fallo judicial y votación en la Cámara de Representantes

El debate sobre el TPS se desarrolla tras una decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que había planteado finalizar la designación para Haití. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las condiciones en el país del Caribe ya no justificaban la designación y programó su fin para el 3 de febrero.

Sin embargo, esa medida fue suspendida por una resolución judicial que permitió mantener vigentes los beneficios de manera temporal mientras continúa el proceso legal.

Debido a esta orden judicial, los beneficios de TPS y la validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) se extendieron por orden del tribunal. El DHS expresó su desacuerdo con esta medida y desde entonces trabaja con el Departamento de Justicia en los siguientes pasos.

El 16 de abril, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor de un proyecto de ley para extender el TPS de los haitianos hasta 2029. La propuesta, que obtuvo 224 votos a favor y 204 en contra, fue remitida al Senado para su tratamiento.