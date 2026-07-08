Suplente en el arranque del torneo e inamovible antes de los cuartos frente a Bélgica el viernes, la progresión de España en el Mundial tiene mucho que ver con el momento de Dani Olmo. "Mi vida siempre ha sido así, demostrar quién soy", señaló este miércoles en Los Ángeles.

Tras el entrenamiento de España en la cancha de Los Ángeles Galaxy, el número 10 de la Roja compareció ante los periodistas.

"Mi vida y mi carrera han sido así, siempre tengo que demostrar lo que soy, pero no es un problema, es una exigencia conmigo mismo, demostrarlo una vez más, como he hecho siempre", señaló el mediapunta del Barcelona.

En una España cada vez mejor, la frescura de Olmo se ha unido al crecimiento de Lamine Yamal, que comenzó el torneo recuperándose de una lesión.

"Lo veo bien, con más confianza, de menos a más, con muchas ganas. La conexión que tengo con él se ve dentro del campo, con y sin balón", dijo Olmo, de 28 años.

"Nos da muchísimo con sus regates y su presencia. Cuando recibe van dos o tres del equipo contrario, lo que libera espacios. Lamine marca y asiste, lo ha hecho siempre en su corta carrera, y si no, nos seguirá ayudando con lo que está haciendo", añadió

El mediapunta se refirió a otro compañero del Barcelona, Pedri, cuando un periodista le preguntó por su falta de brillantez y Olmo se rió.

- En defensa de Pedri -

"Es un espectáculo verlo, entrenar y jugar, lo veo a un nivel espectacular, con y sin balón... Dentro del campo, saber que está Pedri te da un plus. Esté más o menos acertado, lo necesitas en el campo, es indispensable", dijo.

España afronta los cuartos del Mundial sin haber encajado un gol en cinco partidos y con solo seis disparos recibidos entre los tres palos.

"Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. El míster dice que el primero en defender es el nueve y los demás siguen, la línea defensiva ha estado espectacular, es un hito histórico. Nos alegramos por Unai (Simón), si tenemos la portería a cero estamos más cerca de ganar", dijo.

Otra de las claves es el banquillo, especialmente ante Portugal cuando cocinaron el gol del triunfo (1-0) Fabián Ruiz y Ferran Torres, junto a Rodri, para que Mikel Merino marcara.

"Todos somos importantes, juegues más o menos, los partidos se cierran y aparecen los del banquillo. Tenemos que estar todos juntos, a una, es una de las claves del éxito", dijo.

- "Cosas que seguir puliendo" -

Con los cinco partidos sin perder del Mundial, España estiró hasta 35 la racha de duelos oficiales sin conocer la derrota.

¿Cuál es la clave?, preguntaron a Olmo: "Afrontar cada partido como si fuera una final, así nos lo transmite el míster. El objetivo es ganar todos los partidos, queremos alargarla como mínimo hasta la final".

Sin embargo, Olmo cree que la Roja tiene margen de mejora y "cosas que seguir puliendo": "Lo haremos en el siguiente partido y nos dará el pase a semifinales".

El siguiente escollo será la selección belga, liderada por el portero del Real Madrid Thibaut Courtois.

"Es una selección muy completa, con uno de los mejores porteros del mundo, o el que más. Es dura, remontó en la pasada eliminatoria (dieciseisavos, 3-2 ante Senegal), con jugadores diferenciales", dijo.